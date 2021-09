KMSKA heropent op 25 september 2022

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen opent op 25 september 2022 eindelijk weer de deuren. Dat maakte minister van cultuur Jan Jambon zonet bekend met een groot visueel spektakel in Antwerpen.

Een mens kan wel eens te optimistisch zijn. Op 18 december 2010 schreven we dit. ‘De verbouwing van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) duurt drie jaar langer dan gepland. Ten vroegste in 2017 gaat het complex weer open.’

Ten vroegste is een rekbaar begrip, uiteindelijk duurt het nog tot 25 september volgend jaar wanneer het museum opnieuw de deuren opent. Een groot spandoek met de datum siert nu de gevel van het museum. Het zal uiteindelijk elf jaar dicht zijn geweest.

De voorbije jaren werden er wel vaker datums voor de heropening naar voren geschoven. 2019 was er zo een. Er stond zelfs een tijdelijke tentoonstelling over de wereld van Pieter Bruegel de oude gepland. Maar dat ging dus ook niet door.

Het voortdurend uitstellen had alles te maken met de complexiteit van de renovatie. Simpel gezegd: bij het voortschrijden van de werken werd steevast op nieuwe problemen gestoten. Daarnaast werd het renovatiedossier in de loop der jaren uitgebreid.

Schermvullende weergave De gerenoveerde oude zalen. ©SISKA VANDECASTEELE

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten aan de Leopold De Waelplaats op het Zuid in Antwerpen was bij de opening in 1890 een state of the art museum. De architecten en bouwheren lieten zich inspireren door andere topmusea in Europa zoals het Rijksmuseum in Amsterdam. Een dikke 100 jaar later was het museum versleten en niet meer aangepast aan de noden van de 21ste eeuw. De toenmalige Vlaamse Bouwmeester Bob Van Reeth schreef in 2003 een opdracht voor een masterplan uit. Het Nederlandse bureau Claus en Kaan Architecten sleepte die een jaar later in de wacht.

Schermvullende weergave Het gerenoveerd dak (2017). ©Wim Kempenaers

Dat masterplan werd vervolgens in 2006 nog eens aangepast. Gedownsized, zeg maar. Er werd om budgettaire reden geopteerd om niet het hele museumcomplex in een beweging te renoveren. Tuin, gevel en kantoren werden uit de plannen gehaald. Jaren later is men daar op teruggekomen, wat tot een langere renovatietijd leidde. 'We doen beter alles in een keer', was uiteindelijk de filosofie.

Schermvullende weergave Op de werf. ©Wim Kempenaers

De renovatie bestond uit twee fases. De eerste fase omvatte sloopwerken en de bouw van een nieuw depot. Die werken duurden van 2011 tot 2014. De tweede behelsde een nieuwbouw die op de zes oorspronkelijke binnenkoeren van het oude museumgebouw werd neergepoot. De kostprijs voor de totaalrenovatie bedraagt zo'n 100 miljoen euro.

‘Vooral tijdens de eerste fase hebben we met tegenslagen af te rekenen gekregen. Er moest meer asbest verwijderd worden dan we hadden gedacht. Ook de afbraak van de bunker in de kelder verliep moeilijker dan gedacht. Dat is volledig handmatig moeten gebeuren’, zei toenmalig directeur Manfred Sellink in 2018.

De aanslepende verbouwing kostte hem een jaar later zijn baan. ‘Ik was niet meer de man op de juiste plaats. De renovatie bleef maar duren. Een museum dat al zo lang dicht is - ondertussen tien jaar - en dat zo'n complexe bouwprocessen ondergaat, heeft een directeur nodig met een andere achtergrond en expertise dan ik. Ik ben een museumman, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Een verbouwing leiden is een stiel apart’, vertelde hij in mei een interview.

Over een jaar weten we hoe het museum zich gedraagt wanneer het weer vol kunst hangt.