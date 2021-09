Kanye West strijkt neer in Wijnegem

De Amerikaanse superster zou er een optrekje hebben gekocht in de Kanaalsite van de interieurpaus en kunsthandelaar Axel Vervoordt.

Wijnegem heeft niet meteen de mondaine uitstraling van Beverly Hills of Monaco. Maar de gemeente, vlak bij Antwerpen, heeft er volgens verschillende media wel een superster bij als nieuwe inwoner.

Niemand minder dan de wereldster Kanye West zou er volgens Het Laatste Nieuws een optrekje hebben gekocht in de Kanaalsite van ontwerper en kunsthandelaar Axel Vervoordt. Die turnde daar een oude jeneverstokerij om tot een soort klein dorp waarin kunst, ontspanning en luxueus wonen hand in hand gaan. Onder andere Telenet-CEO John Porter is er inwoner.

Schermvullende weergave De kanaalsite van Vervoordt ten tijde van de werken. ©Dries Luyten

De banden tussen Vervoordt en West zijn al jaren innig. De Belg mocht onder andere het huis van West en zijn ondertussen ex-vrouw Kim Kardashian in California - kostprijs: 60 miljoen dollar - inrichten. En telkens als de Amerikaanse rapper in België vertoeft, is er wel ergens een link met Vervoordt te bespeuren.

Antwerpen

De jongste tijd wordt West wel vaker gespot in en rond Antwerpen. Dat de rapper zich een tweede carrière als ontwerper heeft aangemeten, is daar niet vreemd aan. Zo zou hij in december vorig jaar in Antwerpen hebben gewerkt aan een nieuw ontwerp sneakers voor Nike.