'Kinderen zijn het ideale publiek. Ze geven me de moed radicaler te zijn'

Is ‘Petite maman’ een spookverhaal zonder griezel? Een tijdreisverhaal zonder sciencefiction? Of gewoon een eenvoudig drama over een meisje en haar verdrietige moeder? De Franse cineaste Céline Sciamma heeft na ‘Portrait de la jeune fille en feu’ opnieuw een opmerkelijke film gemaakt.

Toen Céline Sciamma (41) aan het scenario van haar internationaal geroemde kostuumromance ‘Portrait de la jeune fille en feu’ werkte, kreeg ze een ingeving voor een heel ander verhaal. Het idee was even simpel als intrigerend: een meisje en haar moeder bouwen samen een hut in het bos, maar de moeder is even oud als het meisje.

De ingeving kwam niet toevallig in de periode dat Sciamma promotie voerde voor de animatiefilm ‘Ma vie de Courgette’, waarvan ze mee het scenario had geschreven. ‘Ik heb veel geleerd door aan die film mee te werken’, zegt ze. ‘Met name hoe je een verhaal over donkere thema’s toch aan kinderen kunt vertellen door een zachtere aanpak te hanteren.’

‘Ma vie de Courgette’ had het over mishandeling en huiselijk geweld. Sciamma is er nooit voor te­rug­ge­deinsd om moeilijke onderwerpen aan te kaarten in haar werk, ook niet als ze zich tot een jonger publiek richt. Haar tweede film ‘Tomboy’ ging over identiteit, een meisje dat doet alsof ze een jongen is. En in ‘Petite maman’, haar nieuwe film, zijn rouw en verlies de onderliggende thema’s. Nelly, het hoofdpersonage, is een meisje van 8 dat haar ouders helpt om het huis van haar pas overleden grootmoeder leeg te maken. Op een ochtend vertrekt Nelly’s moeder Marion plots, vermoedelijk omdat ze haar verdriet niet meer meester is.

Stijlkenmerken

Papa blijft alleen achter en zegt aan Nelly dat ze in het bos mag gaan spelen. Daar, bij een boomhut die haar moeder in haar jonge jaren gebouwd heeft, ontmoet ze een meisje dat even oud is als zij. Dat kind stelt zichzelf voor als Marion.

‘Petite maman’ is een intimistisch en vertederend melodrama dat perfect aansluit bij de emoties en smarten van deze merkwaardige tijd.

Zonder iets te forceren mengt ‘Petite maman’ genres. De film is een magisch-realistisch tijdreisverhaal, want Nelly komt terecht in de jeugd van haar moeder. Tegelijk speelt Sciamma met de stijlkenmerken van verhalen over spoken, traditioneel de fysieke manifestaties van onverwerkte gevoelens zoals rouw en verlies. Personages die plots verschijnen, deuren die schijnbaar zonder oorzaak openzwaaien, als Sciamma de toon van de film veranderde, zou het griezel kunnen zijn. Maar ze is er niet op uit om haar publiek angst aan te jagen, wel om via een tijdloze mythe - je weet niet in welk tijdperk het verhaal zich afspeelt - die lastige thema’s aan te raken.

‘Dit is geen sociale cinema over de dood van een grootmoeder', zegt ze. ‘Ik probeer altijd films te maken die een bepaalde speelsheid bevatten. Ik wil het jonge publiek denkbeeldige situaties voorleggen, waar ze thuis over kunnen nadenken. Ik hoop dat ze op die manier tijd winnen. In ‘Petite maman’ zegt iemand tegen Nelly dat ze niet verantwoordelijk is voor het verdriet van haar ouders. Dat had ik als kind ook heel graag te horen gekregen.’

Sciamma schat kinderen hoog in als toeschouwers. Ze is het ermee eens dat ze als verteller een verantwoordelijkheid draagt, maar vindt dat kinderen te vaak onderschat worden. ‘Ze zijn het ideale publiek, het meest eigentijdse dat je je kunt wensen', meent ze. ‘Hun brein is nog niet beladen met ons culturele patrimonium en onze voorschriften van goede smaak. Ze staan open voor nieuwe ideeën, ritmes en interpretaties. Dat geeft mij als verteller de moed om radicaler en poëtischer te zijn. En om een film te maken die nog geen uur en een kwartier duurt.’

Collectieve rouw

Het resultaat is een intimistisch en vertederend melodrama dat perfect aansluit bij de emoties en smarten van deze merkwaardige tijd. Het is ook de reden waarom Sciamma ‘Petite maman’ vorig jaar sneller heeft klaargestoomd dan gepland. ‘Dat komt door de pandemie en de collectieve rouw die we doormaken', stelt ze. ‘Hoeveel mensen hebben de voorbije maanden niet hun ouders en grootouders verloren zonder dat ze de kans kregen om behoorlijk afscheid te nemen? ‘Petite maman’ stelt een manier voor om je zo’n afscheid in te beelden. We hebben behoefte aan verhalen als deze om te kunnen dromen over de toekomst.’