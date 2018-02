Kunstbeurs Independent verhuist naar november

Voor haar derde editie in Brussel verhuist de New Yorkse kunstbeurs Independent van april naar november. Volgens de organisator is dat een beter tijdstip op de internationale kunstkalender.

Twee jaar geleden streek de kunstbeurs Independent in april in het Vanderborght-gebouw in Brussel neer voor haar eerste buitenlandse editie. Dat leidde tot enige commotie. De beurs vond op hetzelfde moment plaats als Art Brussels in Tour & Taxis. En beide bieden hetzelfde aan: hedendaagse kunst.

Maar aan die situatie komt een eind. Independent vindt dit jaar van 8 tot 11 november plaats. Organisator Elizabeth Dee geeft daar twee grote redenen voor. ‘Na twee jaar willen we met onze beurs een stap vooruitzetten. Daarvoor hebben we gastcurator Vincent Honoré (die al werkte voor Tate Modern in Londen, red.) aangetrokken. Hij moet van Independent een kunstbeurs maken die niet enkel leunt en steunt op de deelnemende galerieën. Er komen performances, lezingen, dans- en muziekvoorstellingen en we gaan samenwerken met musea. Maar april van dit jaar is te kort dag om zo’n programma in elkaar te boksen. Vincent stelde april 2019 voor. Maar dat wilde ik niet. Een verplaatsing naar november dit jaar bood een uitweg.’

November komt Dee zelfs goed uit. ‘Onze beurs in New York loopt in maart. Je wil niet weten hoe hectisch het op kantoor is, als we een maand later in Brussel onze tenten moeten opslaan. Maar ook op de internationale kunstkalender is april een vreselijk drukke maand. Er is Art Cologne, er is een beurs in Monte Carlo, in Mexico. Dat maakt het voor de internationale verzamelaars niet meer behapbaar. In november lijkt het me minder druk.’

Dee noemt met opzet Art Brussels niet als concurrent. En zegt al helemaal niet dat die beurs de reden is van de verplaatsing naar november. ‘Laat ons eerlijk zijn. We zijn een succesvolle beurs in New York. We gaan ons dan toch niet meten met Art Brussels? We zijn gewoon anders. Internationaler. In New York lopen wel negen beurzen tegelijk, met ieder hun specificiteit. Dat wij de concurrentie willen aangaan met Art Brussels is... fake news.’

‘Wij willen in Brussel zijn omdat het een van meest opwindende steden is om een kunstbeurs te organiseren. Het publiek is hier heel internationaal, er zijn veel musea en verzamelaars. Er leven en werken in Berlijn misschien meer kunstenaars dan in Brussel, maar de markt is er kleiner. In Brussel vinden zoveel verzamelaars elkaar.’

De galeries betalen op Independent tussen 4.000 en 30.000 euro voor een stand, afhankelijk van de grootte. Dee droomt van het afschaffen van het standgeld. Maar dan moeten wel sponsors in de plaats komen. ‘Als de galerieën niet moeten betalen, zullen ze meer risico’s nemen in hun programma en minder voorspelbaar worden.’