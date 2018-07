Kunstcollectie Belfius blijft Belgisch

De laatste weken maakten meerdere politici over de partijgrenzen heen, onder meer in een opiniebijdrage in De Tijd, zich zorgen over over het eigendom en de toegankelijkheid van de omvangrijke kunstcollectie van Belfius indien de bank naar de beurs trekt of wanneer de staat geen meerderheidsaandeelhouder meer is. N-VA-Kamerlid Johan Klaps stelde er zelfs enkele parlementaire vragen over aan de minister van Financiën, de voogdijminister van Belfius.