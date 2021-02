Kunstencentrum Bozar schuift directeur aan de kant

Paul Dujardin is niet langer directeur van Bozar. Dat besliste de raad van bestuur van het kunstencentrum vrijdag, nadat voogdijminister Sophie Wilmès (MR) het vertrouwen in hem had opgezegd. Dujardin blijft wel aan boord en mag zich toeleggen op de relaties met de Europese instellingen.

Paul Dujardin verdwijnt naar het achterplan bij Bozar. Hij moet stoppen als CEO bij het grootste kunstencentrum van ons land. Dat heeft de raad van bestuur, onder leiding van voorzitter Etienne Davignon, vrijdag beslist in een crisisvergadering. De 57-jarige Brusselaar krijgt wel een elegante exit. Hij blijft zeker tot het einde van dit jaar aan boord om de relaties van Bozar met de EU verder te ontwikkelen. Ook mag hij het eeuwfeest van de cultuurtempel voorbereiden.

Europa was de jongste jaren een speerpunt van zijn beleid. Dujardin kent uitstekend zijn weg in het labyrint van subsidiepotten in de Schumanwijk. Deze week diende hij nog een dossier in van 10 miljoen euro bij het Europese herstelfonds, zei hij ons maandag. Bozar heeft erg te lijden onder de coronacrisis. Door de lockdowns liep de Brusselse cultuurtempel 7 miljoen euro aan ticketinkomsten en zaalhuur mis. Dujardin kon ook geen tijdelijke werkloosheid invoeren.

Er was ook de ongelukkige brand van bijna drie weken geleden die een deel van het dak van het kunstencentrum en het interieur van de Henry Le Boeufzaal beschadigde. Het onderzoek daarover loopt nog. Dujardin kan dus moeilijk daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Voor de vakbonden was het ongeval evenwel een nieuwe aanleiding om zijn ontslag te vragen. In een harde brief schilderden ze hem deze week af als een ‘gevaar voor het huis’.

Robot

De directeur leefde al enkele jaren op gespannen voet met het personeel. In mei 2018 diende dat een eerste motie van wantrouwen in. Steeds dook de klacht over zijn autoritaire manier van besturen op. Zijn onuitputtelijke energie duwde zijn medewerkers tot hun limieten, tegenspraak werd zelden geapprecieerd. ‘Wie wil overleven, moet veranderen in een robot’, luidde het.

In 2019 volgde een tweede motie van wantrouwen. De sociale onrust bij de federale culturele instelling weerhield de CEO er niet van zich in datzelfde jaar kandidaat te stellen voor een vierde ambtstermijn. Dujardin kwam als een van de drie favorieten uit de sollicitatieronde. De procedure liep vertraging op door de regeringscrisis, waardoor Dujardin ad interim verder mocht doen. In de herfst van vorig jaar gingen de vakbonden bij voogdijminister Sophie Wilmès (MR) langs om zijn ontslag te vragen. Vorige maand schoof Wilmès zijn enige tegenkandidaat Christian Longchamp naar voren, maar haar move botste op een njet bij de PS.

Wilmès vernietigde de aanstellingsprocedure en liet de raad van bestuur vorige week in een brief weten dat daarmee voor haar ook een einde kwam aan de termijn van Dujardin. Dat laatste gaf voor de raad van bestuur de doorslag om hem vrijdag opzij te schuiven als CEO, en niet de volhardende houding van de vakbonden, benadrukt bestuurder Jan Cornillie: ‘Toen we de brief van Wilmès lazen, wisten we dat Paul geen gezag meer had om verder te doen als directeur-generaal.’

In het directiecomité wordt Dujardin vervangen door hr-manager Ignace De Breuck. Operationeel directeur Albert Wastiaux zit het directiecomité voor in afwachting van de nieuwe CEO. Wilmès wil de procedure zo snel mogelijk opstarten. De vacature staat klaar, het is wachten op groen licht van de regering. Dat werd gisteren verwacht, maar het dossier haalde de agenda van de ministerraad niet.

De vraag is hoe definitief de exit van Dujardin is. Wettelijk staat weinig de flamboyante Brusselaar in de weg om zich opnieuw kandidaat te stellen. Cornillie: ‘Waarom zou de regering hem na een nieuwe procedure met meer competitie wel benoemen als ze het nu niet heeft gedaan?’

Einde van een tijdperk

Het vertrek van Dujardin betekent het einde van een tijdperk voor de cultuurtempel. Toen hij die in 2002 overnam, was het Paleis voor Schone Kunsten weggedeemsterd tot een ingeslapen burcht voor de Franstalige bourgeoisie. De inwonende concert- en expositieverenigingen leefden op hun eigen eiland. Dujardin bracht de artistieke schwung terug en voerde voor 100 miljoen euro renovaties door aan het verouderde Hortagebouw. Zowel het klassieke als het hedendaagse tentoonstellingsprogramma viel in de smaak. Ook het publiek keerde terug. In 2019 kreeg Bozar 1,2 miljoen bezoekers over de vloer.

Paul Dujardin bracht de schwung terug in Bozar. Maar hij kneedde het huis ook naar zijn eigen vermoeiende evenbeeld, met een waaier aan activiteiten waarin een kat niet altijd haar jongen terugvond.