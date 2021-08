Kunstenfestival bij Kasteel Ooidonk charmeert met mooie ontdekkingen

Op het domein van het kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne organiseert kunsthandelaar Francis Maere de eerste editie van het festival 'Let's Get Out'. Er zijn mooie ontdekkingen te doen tussen de getoonde kunstwerken van 30 artiesten

Kunsthandelaar Francis Maere heeft een moeilijk coronajaar achter de rug. Zijn leven en lust is praten met mensen over kunst in zijn galeries, een in Gent en de ander in Bachte-Maria-Leerne, vlak bij het kasteel Ooidonk. Door de verschillende lockdowns stond dat het voorbije jaar op een laag pitje. Maar hij bleef niet bij de pakken zitten.

'In februari begon het idee te rijpen om tegen de zomer een kunstenfestival te organiseren, in de hoop dat er toen enige vrijheid was', vertelt hij. Maere zag mogelijkheden op het domein van kasteel Ooidonk en de bijhorende kasteelhoeve 'Goed te Reables'. Die laatste staat al enkele jaren leeg.

'Ik sprak erover met graaf Henry t'Kint de Roodenbeke, de eigenaar van het domein. Ik ken hem al jaren, we zijn zo goed als buren. De hoeve is onbewoonbaar. Eigenlijk is ze rijp voor de sloop, maar dat kan niet, want het gaat om beschermd erfgoed. Een architectenbureau heeft een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden tot renovatie. Je hebt daarvoor al snel 2 tot 3 miljoen euro nodig. Die heb ik niet, de graaf ook niet. Mijn idee is eigenlijk om van de hoeve het centrum te maken voor een stichting die de Leieschilders (Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Gustave van de Woestyne, Gust De Smet, Frits Van den Bergh) onder de aandacht brengt, in combinatie met een galerie voor hedendaagse kunst. Zover zijn we nog lang niet. In afwachting organiseer ik nu het festival als tijdelijke oplossing. '

Ik ben geen curator, maar de katalysator. Ik maak het festival mogelijk. Ik koos geen thema, ik selecteerde ook de kunstwerken niet. Francis Maere Kunsthandelaar

Maere noemt zichzelf nadrukkelijk geen curator. 'Ik ben de katalysator. Ik maak het festival mogelijk. Ik koos geen thema, ik selecteerde ook de kunstwerken niet. Ik nodigde de kunstenaars en bevriende galeries uit, en dan was het aan hen om te bepalen welke kunstwerken ze wilden tonen.'

Het resultaat is een bijzonder charmant en pretentieloos kunstproject, met ook nog een culinair aspect in de vorm van een pop-uprestaurant. Je kan het net zo goed een openlucht kunstbeurs noemen. Alle werken zijn te koop. De prijs staat in de meeste gevallen netjes vermeld op de naamplaatjes van de kunstwerken.

In het park aan het kasteel vind je grote beelden en sculpturen van onder meer Hanneke Beaumont, Jean-Michel Folon, Eugène Dodeigne en Philip Aguirre y Otegui.

De kunst in en om de kasteelhoeve is intimistischer. Het gebouw met zijn kleine en grote stallen en schuren leent er zich goed toe. De werken krijgen vaak een extra dimensie door de charme van de ruimte waarin ze staan of hangen. De kunstenaars zijn lang niet altijd bekende en gevestigde namen. Je doet er ontdekkingen met werken van Johan Dewit, Henry Claeys of Stanislas Lahaut. Vergeet zeker niet te kijken in de grote schuur met de levensgrote en doorleefde mannensculpturen van Bart Vansteenkiste.