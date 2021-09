'Lam Gods bestond oorspronkelijk uit twee retabels'

In een pas verschenen nummer van het tijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) schrijven professor-emeritus kunstgeschiedenis Hélène Verougstraete (UCLouvain en KU Leuven) en professor Latijnse taal en cultuur Wim Verbaal (UGent) dat Het Lam Gods niet één retabel is, maar oorspronkelijk bestond uit twee stukken.

Verougstraete en Verbaal denken eindelijk een antwoord te hebben gevonden op de vraag welke delen van Het Lam Gods door Hubert Van Eyck geschilderd zijn en welke door zijn broer Jan. Ze vonden dat antwoord in het bovenste deel van Het Lam Gods, op de eredoeken achter Maria en Johannes de Doper. Daarop staat een herhaald motief - een banderol met tekst en een eenhoorn - dat door de eeuwen heen beschadigd raakte door warmte, slechte restauratiepogingen of simpelweg overschilderd werd.

Broer

Lang werd aangenomen dat de tekst op het motief bestond uit fantasieletters. Maar de onderzoekers hebben de raadseltekst ontcijferd op röntgenbeelden. Ze ontwaren het woord BRUR of BROER, gevolgd door L(Ubrect). Hubert Van Eyck komt in archieven soms terug als Lubrecht. Ook de cijfers 2 en 7, die erna komen, zouden naar Hubert verwijzen. Hij stierf in 1427, waarna zijn jongere broer Jan Van Eyck het werk verderzette.