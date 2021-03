Lana Del Rey: eeuwige outsider met universele aantrekkingskracht

Op het verrassend sobere ‘Chemtrails Over The Country Club’ stijgt Lana Del Rey glorieus uit boven de mythe die ze zelf creëerde, zonder de melancholie en de melodieën uit het oog te verliezen.

Dat een stem met een speciale korrel zich ongeacht smaak of genre op een bepaald moment manifesteert, opgepikt wordt en vervolgens uitgroeit tot een universeel gegeven blijft een curieus fenomeen.

De Belgische componist Wim Mertens sprak er ons over aan ten tijde van de release van ‘Born To Die’, het doorbraakalbum van Lana Del Rey uit 2012. ‘Video Games’ was toen uit het niets een wereldhit geworden. Elke generatie staat er volgens hem zo’n stem op. De zangeres paste in zijn aanvoelen perfect in een rijtje met ook Thom Yorke (Radiohead) en Matt Berninger (The National). Recenter heeft hij daar Billie Eilish nog aan toegevoegd. Stuk voor stuk artiesten die ergens tussen mainstream en underground hun niche vonden en vasthielden.

'White Dress' van Lana Del Rey.

‘Chemtrails over the Country Club’ is het vijfde album van de Amerikaanse liedjesschrijfster na ‘Born To Die’ en een nieuw artistiek hoogtepunt. De zucht naar melancholie en donkere romantiek is niet verdwenen, maar klinkt minder melodramatisch en muzikaal meer uitgepuurd. Dat komt enerzijds omdat de grens tussen de privépersoon en het personage meer flou is geworden.

De in de New Yorkse alt-rockscene opgegroeide Elizabeth - Lizzy - Grant en haar alter ego Lana Del Rey, ooit gestileerd als een nostalgische flirt met vergane Hollywood-glamour, zijn dichter naar elkaar toe gegroeid. Die evolutie was er al op de voorganger ‘Norman Fucking Rockwell!’ en zet zich nu door.

Drank, drugs en bikers hebben de plaats geruimd voor koffie drinken, de was doen en luie zomerdagen aan het zwembad.

Anderzijds heeft producer Jack Antonoff haar melodieuze liedjes bewust niet te veel opgedirkt. De man die in het verleden nauw samenwerkte met popfenomenen als Taylor Swift, Lorde en P!nk omschreef de muziek die hij van haar toegestuurd kreeg als 'een brief uit een ander universum', waarop ze repliceerde dat het voor haar net hetzelfde aanvoelde. 'Is dit nieuwe folk? Of, mijn god, gaan we de countrytoer op?' Wat er ook van zij, dat akoestischer palet dat vooral te horen is op de tweede helft van de plaat, met als afsluiter een Joni Mitchell-cover, zit haar confessionele, steeds wat lijzig ingezongen liedjes niet in de weg.

Weg van de ontboezemingen over haar wilde jaren geeft ze de fans een inkijk in hoe haar leefwereld er op haar 35ste toch wat conventioneler uitziet. Drank, drugs en bikers hebben de plaats geruimd voor koffie drinken, de was doen en luie zomerdagen aan het zwembad, zoals blijkt uit de titelsong. Daarin verwijzen de ‘chemtrails’ naar samenzweringstheorieën over de condenssporen die vliegtuigen hoog in de lucht achterlaten en die ze vanuit het water kan zien. Naast een hypnotiserende melodie plant ze zo ook meteen een intrigerend beeld in je hersenen, waarmee ze nog maar eens aantoont hoe filmisch haar songs zijn, met banaal ogende details als essentiële decorstukken voor haar poëtische verhaallijnen. Ook in een meer minimalistisch kader blijft Lana Del Rey de koningin van de sfeerschepping. Met behoud van zowel de breedheid als de scherpte van formuleren.

Ook in een minimalistisch kader blijft Lana Del Rey de koningin van de sfeerschepping.

‘Normality settles down over me / I’m not bored or unhappy / I’m still so strange and wild', zingt ze langoureus en bijna verdoofd, en we geloven haar. 'Ik heb nooit het gevoel gehad dat wat mensen over me vertelden, overeenstemde met hoe ik me echt voelde', zei ze na de release van ‘Norman Fucking Rockwell!’ over de karikatuur die men vaak van haar maakte, gebaseerd op haar verdrietige liedjes en enkele erg expliciete interviews. 'Maar ik ben niet één ding', reageerde ze, benadrukkend dat het net goed is voor je mentale gezondheid als je je verdriet kan uitdrukken. Wat anderen daarover denken, laat haar eigenlijk koud, want ze heeft vrede met haar positie als underdog.

Selfmade

De opener ‘White Dress’ noemt ze steevast een van de sleuteltracks van het nieuwe album. Terugblikkend op hoe ze als 19-jarige serveerster droomde over beroemd zijn haalt ze fluisterend en alleen begeleid door een dromerige piano de hoogste noten. 'Hoe weird het nummer ook klinkt, op het einde weet je perfect waar het over gaat', zei ze voldaan in Interview Magazine. Het is haar reactie op een wereld waarin soms alleen de leuke melodietjes overeind blijven en we niet te weten komen waarover de liedjes gaan en of dat hoegenaamd belangrijk is. Ooit moest ze zich verdedigen tegen het gerucht dat ze een marionet was. ‘Chemtrails Over The Country Club’ benadrukt hoe selfmade en eigengereid ze is, ook al moet ze daarvoor haar eigen mythe ontkrachten.

‘I’ve been covering Joni (Mitchell) and dancing with Joan (Baez) / Stevie (Nicks)’s calling on the phone / Cory (Courtney Love) almost burned down my home / … / But sometimes this ranch feels like my only friend’, klinkt ze op ‘Dance Till We Die’ eens te meer als de eeuwige outsider met universele aantrekkingskracht.