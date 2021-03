Leopold II is dood, lang leve Annie Cordy

Wie straks Brussel uitrijdt langs de langste tunnel van het land, doet dat niet meer door de Leopold II-tunnel. Wie is de Brusselse zangeres en actrice Annie Cordy?

Zeg niet langer Leopold II-tunnel, maar Annie Cordytunnel. Rond de figuur van koning Leopold II was vorig jaar controverse ontstaan vanwege het bloedvergieten in Congo. Daarom besliste de Brusselse regering dat de tunnel een nieuwe naam zou krijgen.

In februari kon het publiek stemmen voor een nieuwe naam voor de 2,5 kilometer lange tunnel die het IJzerplein met de basiliek van Koekelberg verbindt. Omdat in Brussel maar 6 procent van de straten, pleinen en tunnels die de naam van een persoon dragen naar vrouwen zijn genoemd, kwamen enkel namen van vrouwen in aanmerking.

Frankrijk is mijn land en België mijn vaderland. Annie Cordy Zangeres en actrice

Er was keuze uit 15 namen. Er werden zo’n 30.000 stemmen uitgebracht. Daarvan ging liefst 23 procent naar Annie Cordy (1928-2020). De Brusselse zangeres en actrice werd gekozen voor de bij haar gedwongen terugkeer omgekomen Nigeriaanse asielzoekster Semira Adamu en de natuurkundige Marie Curie.

De naam Annie Cordy doet bij weinig Vlamingen een belletje rinkelen. Haar neef, de Vlaamse zanger Udo, is allicht bekender. Cordy, die in 1928 in Laken werd geboren als Léonie Cooreman, verhuisde op jonge leeftijd naar Parijs. In 1950 begon ze te zingen in het variététheater Lido op de Champs-Elysées, waar ook Édith Piaf, Maurice Chevalier en Marlene Dietrich op het podium stonden.

'La bonne du curé' uit 1975.

Vanuit de lichtstad bouwde Cordy een carrière uit als zangeres en actrice. Later verhuisde ze naar een plaatsje nabij Cannes, waar ze in september vorig jaar aan een hartaanval overleed. ‘Frankrijk is mijn land en België mijn vaderland’, zei ze ooit.

Cordy was een megaster van de Franse musical, de operette en de revue in de jaren 50 en 60. Ze speelde ook in 17 films en nam meer dan 500 liedjes op. Wereldwijd verkocht ze ruim 5 miljoen platen. Haar bekendste liedjes zijn ‘Cho ka ka o’, ‘La bonne du curé’ en ‘Tata Yoyo’. Ze stond twee keer voor een uitverkochte Olympia in Parijs. Dat was in 1998, toen ze 50 jaar op de planken stond. Cordy's stem was ook te horen in Franstalige versies van Engelstalige tekenfilms.

Schermvullende weergave Een muurschildering van Annie Cordy in Laken. ©BELGA

Vanuit Frankrijk onderhield de zangeres erg goede banden met het Belgische koningshuis. In 2004 werd ze door Albert II als barones in de adelstand verheven. In 2013 werd ze ook commandeur in de Kroonorde.

Drie jaar geleden werd in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken een klein parkje naar haar vernoemd. De naamswijziging van de Leopold II-tunnel gebeurt pas officieel nadat de renovatie is afgerond, ten vroegste in de herfst van dit jaar.