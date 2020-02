Letterenhuis verwerft privécollectie met handschriften literaire reuzen

Het Letterenhuis in Antwerpen heeft een uitzonderlijke privécollectie op de kop kunnen tikken met manuscripten en brieven van tal van grote namen uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis. De documenten werden bij elkaar gesprokkeld door twee generaties verzamelaars van de familie Baestaens, die het Letterenhuis de kans gaf ze over te nemen.

Een belangrijke lacune die wordt opgevuld is die van Felix Timmermans, want het museum kon de handschriften van 'Pallieter', 'Adagio' en 'Het Kindeken Jezus in Vlaanderen' verwerven. Veel documenten konden nog nooit door onderzoekers en biografen worden bekeken en bieden allicht een schat aan nieuwe informatie.