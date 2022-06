Met 21 optredens tot eind augustus in Europa en de VS staat het Congolees-Rwandees-Belgische popfenomeen Lous and the Yakuza (26) voor de zomer van de waarheid. Een gesprek over ziekenhuizen bouwen in Afrika, haar vier bedrijven en het management van Jay Z, Roc Nation. ‘Mijn onbevreesdheid trekt aan.’