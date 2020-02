Luc Tuymans krijgt Vlaamse cultuurprijs voor carrière

De Ultima's zijn de cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap. De jury draagt dit jaar Tuymans voor als laureaat van de belangrijkste prijs, omdat hij in binnen- en buitenland wordt beschouwd als een van de invloedrijkste schilders van zijn generatie. Hij is volgens de jury ook de kunstenaar die 'de figuratieve schilderkunst opnieuw relevantie en aanzien gaf aan het eind van de 20ste eeuw'.

Tuymans wordt geloofd omdat hij schilderkunst combineert met concept, omdat er telkens een idee ten grondslag ligt aan een werk of een reeks. Volgens de jury is de schilder bovendien op het toppunt van zijn carrière, met overzichtstentoonstellingen in Venetië en in Tilburg.

Tegenstander

Tuymans toonde zich de voorbije maanden een virulent tegenstander van de politiek van minister van Cultuur Jambon (N-VA). De besparingen in de projectsubsidies vonden in zijn ogen geen genade. In een interview met De Morgen in december opperde hij nog dat het weigeren van cultuurprijzen een manier was om het protest kracht bij te zetten.