Luchthaven veilt Belgische kunst voor goede doel

De ‘big bad world’ van Rik Daems

‘It’s a small universe in a big bad world’, is de titel van het kunstwerk van de Open VLD-politicus Rik Daems. Hij was minister van Overheidsbedrijven toen de luchtvaartmaatschappij Sabena in 2001 failliet ging. Het opvallende schilderij (foto) was lange tijd te bewonderen in terminal A van het luchthavengebouw.

Volgens de veilingcatalogus voelt Daems zich als schilder verwant met Amerikaanse actionpainters als Jackson Pollock en Cobra-schilders als Pierre Alechinsky en Karel Appel. Wie het kunstwerk wil kopen, heeft maar beter een grote living. ‘It’s a small universe in a big bad world’ is 320 op 780 centimeter groot. Het abstracte schilderij - of zeg liever de ‘installatie’ - bestaat uit twee grote werken, met daartussen een mozaïek van 40 kleine schilderijtjes.