Manuscript Einstein geveild voor record van 11,6 miljoen euro

Bij het veilinghuis Christie's In Parijs is dinsdag een manuscript van de natuurkundige Albert Einstein, waarin hij zijn algemene relativiteitstheorie voorbereidde, geveild voor een recordbedrag van 11,6 miljoen euro, inclusief kosten.

Het manuscript telt 54 pagina's en is mee opgesteld door zijn vertrouweling en medewerker Michele Besso. De vellen werden volgens Christie's in 1913 en 1914 volgepend in Berlijn en Zürich.

Het veilinghuis had de hamerprijs op 2 à 3 miljoen euro geschat.

De vorige records voor een manuscript van Einstein lagen beduidend lager: 2,4 miljoen euro in 2018 en 1,39 miljoen euro in 2017. Wie deze keer flink in de buidel tastte, deelde Christie's niet mee.