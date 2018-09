Maya De Bij strijkt neer in Polen

De Vlaamse entertainmentgroep Studio 100 opent een eerste pretpark in Polen en investeert er 60 miljoen euro om Maya De Bij en co. op de markt los te laten.

Torzym, een typisch Pools grensplaatsje langs de biljartgladde snelweg A2 op 30 kilometer van Duitsland. Her en der een tankstation en een Kantor waar een euro in zloty’s wordt geruild. Een hotelletje met het uitzicht van een fake kasteeltje, iets verderop een motel met de ambitieuze naam Paradise. En uiteraard een nachtclub, Alibi, waar de jonge Pool met de centen die hij in het Westen verdiende de gunsten van een Poolse schone kopen kan. Hier, in de deelgemeente Kownaty, nodigt Maya De Bij iedereen uit in haar nieuwe pretpark.

Wij hebben de expertise om een pretpark te bouwen, CFE heeft ervaring met bouwen in Polen. Luc Van der Biest Directeur Investeringen Studio 100

In de eerste fase is Majaland - met een j in het Pools - een overdekt pretpark met een aanzet tot een park in open lucht. Beide zijn een hectare groot. Ze zijn goed voor een investering van 20 miljoen euro. Hetzelfde bedrag wordt de twee komende jaren geïnvesteerd. Het indoorgedeelte lijkt op dat van Plopsaland in De Panne of Hasselt. Net als in België worden Heidi en Wicky De Viking als mascottes naar voren geschoven, maar de absolute trekker is Maya De Bij, wereldberoemd in Polen.

Dictatuur

Alle dertigers en veertigers én hun ouders herinneren zich er de animatiefilmpjes met Maya De Bij, die al in meer dan 100 landen onder licentie aanwezig is. In de grauwe jaren 80, toen Polen zuchtte onder de dictatuur van de communistische generaal Jaruzelski en zijn staat van beleg, was de zondagavond met Maya een van de schaarse momenten van ongecompliceerd plezier. De kleurrijke, vrolijke Maya stak schril af tegen de saaie tekenfilms uit socialistische broederlanden zoals Tsjecho-Slovakije. Maya veroverde moeiteloos ieders hart.

Tot nu kent Polen niet echt een pretparkcultuur. Er zijn enkele kleine thematische parken zoals het dinosauruspark bij Kielce of het kermisachtige Energylandia in Zator bij Krakow. Maar een themapark, met populaire figuurtjes als ijkpunten, dat is nieuw. Voor Studio 100 is Majaland in nog andere opzichten een primeur. ‘Voor het eerst investeren we in een partnership’, zegt Luc Van der Biest, directeur investeringen. De partner is het Nederlandse Momentum Capital van CEO Martijn Van Rheenen, die al jaren droomt van een pretpark in Polen.

Ook voor de bouw is een partner gezocht. De keuze viel op CFE Polska, een telg van het gelijknamige Belgische bedrijf en een van de grootste bouwbedrijven in het land. ‘Wij hebben de expertise om een pretpark te bouwen, CFE heeft ervaring met bouwen in Polen’, stelt Van der Biest. ‘Door de taalhindernissen en cultuurverschillen was de inbreng van CFE-manager Bruno Lambrecht onontbeerlijk’. Hij geeft een voorbeeld. ‘De Polen wilden in het indoorgedeelte 120 werklampen hangen, terwijl we er maar 20 nodig hebben. Als je daar een opmerking over maakt, zwaait de Pool met ‘Poolse wetgeving!’ als argument, ook al klopt dat niet. (lacht) Dan is een man met ervaring in bouwen in Polen goud waard.’

Scherpe prijzen

Van der Biest geeft toe dat hij uiterst scherpe prijzen bedingt. ‘Voor veel leveranciers van attracties zijn wij al jaren de grootste klant. Dan kan je je eisen stellen. En tegen een bouwbedrijf als CFE zeg ik dat Studio 100 het niet rijk, maar wel bekend zal maken.’ Lambrecht beaamt: ‘Hoe vaak wordt een pretpark gebouwd? Uiterst zelden. Voor CFE is het aangenaam iets te bouwen dat uit de band springt en tot veel exposure leidt. Scholen, ziekenhuizen en appartementen bouwen kan iedereen. Met de samenwerking met Studio 100 onderscheiden wij ons.’

5,8 % De Poolse werknemers hebben geld over voor entertainment. De economie groeit met meer dan 5 procent en de werkloosheid staat met 5,8 procent op het laagste peil in 28 jaar.

Als belangrijkste attracties van Majaland noemt Van der Biest de swingboot, de indoor rollercoaster, de slingermolen en de bloemencarrousel die op en neer gaat. In een volgende fase komen daar waterattracties bij en wordt de Heidi-rollercoaster gebouwd, identiek als die in De Panne. Het park biedt nu al 22 attracties aan. In de tweede fase komen er zes buitenattracties bij.

Het eerste jaar zal het park elke dag open zijn, zelfs op Kerstmis en Nieuwjaar. Zo wil Majaland snel marktaandeel en faam verwerven, niet alleen bij de Poolse potentiële klant maar ook bij Duitsers uit de grensstreek. Majaland ligt strategisch op anderhalf uur rijden van zowel Berlijn als van het West-Poolse Poznan. De attracties moeten daarom universeel aanvoelen, maar in het horeca-aanbod van het park zal wel een flinke Poolse toets te merken zijn. Zo is de knoop doorgehakt om als brouwer te kiezen voor Zywiec, de populairste pils in Polen.

Kinepolis

Een ander Vlaams entertainmentbedrijf wees Studio 100 eerder al de weg naar Polen. Kinepolis opende in 2001 een bioscoopcomplex in Poznan. Met 18 zalen, een lokale televisiestudio, een conferentiezaal en ruimte voor restaurants is dat gigantisch. ‘De Kinepolis-groep wou het veld in Polen bezetten’, legt CEO Eddy Duquenne uit. ‘Uiteraard was het de bedoeling ook elders in het land bioscoopcomplexen te openen.’

Wil je in Polen als nieuwe speler een plek opeisen, dan moet je marktaandeel kopen. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

Maar een Duitse operatie gooide roet in het eten. ‘De overname van een belang van 30 procent in de Duitse bioscoopgroep Cinemaxx in 1999 werd een complete mislukking. We moesten daarom de spijtige keuze maken om Polen braak te laten liggen’, zegt Duquenne. Het complex in Poznan is nu in handen van Cineworld, een grote speler in het Midden-Oosten en Oost-Europa. ‘Kinepolis kiest nu voor markten die we cultureel beter kennen. We mikken ook op kleinere bioscopen met pakweg acht zalen.’

In de voorbije jaren is de bioscoopmarkt in Polen wel enorm gegroeid. Duquenne maakt zelfs gewag van een ‘oververzadiging, zeker in het westen van het land’. Maar voor Studio 100 ziet hij optimistische vooruitzichten: ‘De markt is rijp voor hoogwaardig entertainment.’

Dat is stellig waar. De economie draait als een lier met een jaar-op-jaargroei van 5,1 procent in het tweede kwartaal. Polen is nu de achtste economie in de EU. De werkloosheid staat met amper 5,8 procent op het laagste peil in 28 jaar. Het gemiddelde loon voor Janek met de pet bedraagt 4.622 zloty of 1.100 euro. Nog niet meteen een vetpot, maar de koopkracht is veel robuuster dan het cijfer laat vermoeden. Op de markt kost een kilogram appelen niet meer dan 50 cent. Een tweegangenlunch in een aardig restaurant maakt de bezoeker amper 7 à 10 euro lichter. Bouwen, kopen en verbouwen is twee keer goedkoper dan in West-Europa.

Flagshippark

Met een loon van 1.100 euro of meer ligt een bezoekje met de kids aan Majaland binnen het bereik van velen. Bovendien heeft de huidige regering het genereuze ‘500 +’ op stapel gezet. Vanaf het tweede kind, en voor arme families zelfs vanaf het eerste, krijgt een gezin 500 zloty (125 euro) kindergeld. Een aardige som in het goedkope Polen. De tickets zijn trouwens goedkoper dan in België: in Majaland Kownaty betaalt een klein kind net geen 10 euro en een volwassene 17 euro, terwijl dat in Plopsland De Panne respectievelijk 11 en 36 euro is.

Voor de Plopsa Groep, de pretparkenpoot van Studio 100, is Majaland Kownaty een flagshippark maar slechts een eerste stap in Polen. De komende twee jaar begint de groep aan de bouw van nog twee pretparken. Het ene is gepland bij de Baltische kust en de havenstad Gdansk, voor het andere heeft de groep haar oog laten vallen op een terrein langs de - nog niet volledig afgewerkte - ring rond Warschau. Voor Studio 100 zijn de pretparken al de belangrijkste business. Die boekten vorig jaar 72,5 miljoen euro omzet, 41 procent van het totaal.

Net als in Kownaty zal de Plopsa Groep voor de bouw van die parken een beroep doen op CFE. Ook het ritme van de investeringen is gelijkaardig aan dat in Kownaty met schijven van 20 miljoen euro per bouwfase. ‘Die plannen bewijzen ons vertrouwen in de interne, Poolse markt’, knikt Luc Van der Biest. In Kownaty zal Maya ook Duitse bezoekers lokken, in Gdansk en Warschau moet Maya resoluut de Polen zelf verleiden.’

Marktaandeel

De Kinepolis-groep heeft geen concrete plannen meer om een nieuwe poging op Poolse bodem te wagen. ‘Je kan er geen eigen publiek meer veroveren. Wil je in Polen als nieuwe speler een plek opeisen, dan moet je marktaandeel kopen. Maar wie weet nemen we ooit een groep in Polen over, dan zijn we er meteen’, lacht CEO Duquenne.