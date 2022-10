Meekijken met de restaurateurs van het Lam Gods: ‘Met het haar van Jezus ben ik een paar uur zoet’

Rubens, van Eyck, van der Weyden: ze kwamen allemaal al eens langs in de ateliers van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel. Maar de 150 medewerkers van de federale instelling doen veel meer dan restauratie. Als ze maar de tijd krijgen. ‘Wat is drie jaar voor een schilderij van 600 jaar?’