Meer dan soepblikken en colaflesjes

Iedereen kent zijn greatest hits. Maar er schuilt zoveel meer in Andy Warhol. Het Whitney in New York eert Amerika’s bekendste en invloedrijkste naoorlogse artiest met een knappe retrospectieve.

Er zijn de Brillo-waspoederdozen, de Mao-beeltenissen, de uitvergrote tabloids, de zelfportretten en de platenhoezen. Maar er zijn ook intieme tekeningen, vroege reclameopdrachten, abstracte schilderijen en experimentele films. De weelde die het Whitney Museum of American Art bijeenbracht voor ‘Andy Warhol - From A to B and back again’ is overweldigend. De eerste overzichtsexpo in dertig jaar van een van de grootste artiesten van de 20ste eeuw is een reis langs 350 werken door het leven van de in 1987 op 58-jarige leeftijd overleden Amerikaan.

Weinig artiesten zijn postuum nog zo eigentijds en populair als Warhol. Zijn soepblikken en Marilyn Monroe’s sieren tienerkamers, zijn prints en schilderijen zijn consumptieproducten. Maar in zijn vier decennia overspannende carrière switchte Warhol ook naar andere media, met passages langs fotografie, beeldhouwwerk, collage en video. En hij bleef minstens even productief in deel twee van zijn carrière, nadat hij in 1968 ternauwernood een moordpoging had overleefd.

Ondanks die diversiteit opent de show in het Whitney, in het Meatpacking District in het westen van Manhattan, met een popartklassieker: de collectie zeefdrukken van 32 blikken Campbell’s soep, elk met een andere smaak op het label. Warhol brak ermee door in 1962 op een expo in Los Angeles. Er hangen ook zeefdrukken van andere dagelijkse, uit de supermarkt weggeplukte massaproducten, zoals dollarbiljetten en Coca-Cola-flesjes.

Die commerciële esthetiek en technologie ontwikkelde hij na zijn aankomst in New York in 1949. Warhol werd geboren in Pittsburgh als Andrew Warhola, de zoon van Tsjechoslovaakse immigranten, maar verkaste naar Manhattan om er zijn carrière als commercieel illustrator te lanceren. Hij tekende onder meer voor advertenties en tijdschriften.

Een van de bekendste en succesvolste campagnes is die voor het schoenbedrijf I. Miller and Sons, dat goed garen wist te spinnen bij Warhols tekeningen. Tegelijk ontwikkelde hij zich als beeldend kunstenaar, geïnspireerd door zijn moeder Julia, die bij hem inwoonde. Uit die periode dateren de subtiele schetsen in balpen van beroemdheden als Elvis Presley of Truman Capote.

Instagramwaardig

Gaandeweg werd Warhol minder grafisch ontwerper voor media en meer artiest voor kunstgalerijen, met zijn reproductieve zeefdruktechniek en kleurrijke patronen als belangrijkste handelsmerken. ‘Hij transformeerde contradictorische verlangens als innovatie en conformiteit en zichtbaarheid en privacy in compleet originele kunst. Daarmee heeft hij diepgaand de manier beïnvloed waarop wij naar de wereld kijken’, zegt curator Donna De Salvo. ‘Hij produceerde beelden die nu zo bekend zijn dat het makkelijk is te vergeten hoe ongemakkelijk en zelfs schokkend ze waren bij hun debuut.’

De Salvo legt ook de link met het heden. ‘Je kan Warhols spel met beelden zien als een voorafspiegeling van het socialemediatijdperk. Zijn herhalingen, vervormingen, camouflage, ongerijmde kleuren en recyclage van zijn eigen beelden anticipeerden op een cruciaal aspect van onze digitale tijd, waarin we niet meer weten welk beeld we moeten vertrouwen. Warhol was een titaan van de 20ste eeuw, maar ook een ziener van de 21ste eeuw.’

Zeker is dat de kamer met bloemenschilderijen - waarvan Warhol er met behulp van assistenten meer dan 500 maakte - op een achtergrond van zijn gele behangpapier met fluoroze koeien zeer Instagramvriendelijk is. Tijdens ons bezoek was het aanschuiven voor selfies.

Ook Warhols verheerlijking van onze consumptiedrang, sensatiezucht en verafgoding van celebrity’s blijft overeind. Via zeefdruk verhief hij posters van Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Marlon Brando en Elvis Presley tot kunst. Het waren de Kardashians en Kanye Wests van hun tijd, en Warhol vereeuwigde ze op het hoogtepunt van hun publieke leven en hun tragiek. De schilderijen van Monroe volgden kort op haar dood, die van Taylor tijdens een liefdes- en gezondheidscrisis.

Het geweld en de tragiek van die periode in de Amerikaanse geschiedenis komen terug in Warhols afbeeldingen van auto-ongelukken, vliegtuigcrashes, zelfmoorden, executies, politiegeweld, vergiftigingen en andere al dan niet politiek getinte rampspoed, vaak geplukt uit kranten en tijdschriften. ‘129 DIE IN JET’ schreeuwt een cover van de tabloid New York Mirror. Op een muur hangen twaalf grijswitte portretten van de ‘Most Wanted Men’ van het moment zoals aangeduid door de New Yorkse politie.

‘Nine Jackies’ is een collage van drie portretten van Jacqueline Kennedy: van vlak voor de dood van haar man, van tijdens de begrafenis en van tijdens de eedaflegging van Kennedy’s opvolger Lyndon Johnson. Warhol ontpopte zich daarmee tot schilder van de geschiedenis, maar keerde de traditie om: in plaats van grote momenten en figuren te vereren zoomde hij in op alledaags drama en spektakel. Het is even Amerikaans als het Coca-Cola-logo, alleen minder optimistisch.

Steeds extremer

In 1966 kondigde Warhol zijn ‘pensioen’ als schilder aan, wat erop neerkwam dat hij nog actiever werd en zijn terrein verbreedde. In 1968 werd hij neergeschoten door de radicale feministe Valerie Solanas, maar als bij wonder overleefde hij de kogels en nam zijn creativiteit nog een hogere vlucht. Hij ging experimentele films maken, waarvan het Whitney een selectie toont, zoals the ‘Factory Diaries’, over het dagelijkse leven in zijn New Yorkse atelier.

Hij maakte ook het magazine Interview, waagde zich aan multimedia-installaties en tv-programma’s en zette zich in de markt als portretschilder voor iedereen die ervoor wilde betalen. Warhol zag kunst altijd als business. Zijn quote ‘geld verdienen is kunst en werken is kunst en goede business is de beste kunst’ inspireerde later mede-New Yorker Donald Trump. In de jaren tachtig bestelde Trump een reeks schilderijen van Trump Tower bij Warhol. Maar omdat hij de voorstellen niet kleurrijk genoeg vond, kocht hij ze uiteindelijk niet.

Later werd Warhol abstracter, zoals in de schilderijenreeks ‘Shadows’. De uitgebreide studie van schaduwen in alle vormen stond ver van de popart die het publiek van hem verwachtte. Hij zocht ook steeds meer de extremen op, met schilderijen waarin hij urine en sperma verwerkte. ‘Oxidation Painting’ kwam tot stand door te urineren op gouden metaalverf, waardoor het pigment afhankelijk van het mineraalgehalte in de urine verkleurde tot groen of zwart.

De apotheose is een galerij met vier monumentale werken uit Warhols laatste jaren. ‘Rorschachs’ bestaat uit twee enorme schilderijen met een verfsilhouet, een zilver en een goud. Op de andere twee muren hangen referenties aan twee van de beroemdste werken uit de kunstgeschiedenis. ‘Sixty-Three White Mona Lisas’ is een collage van 63 keer de Mona Lisa, amper zichtbaar onder een laag witte verf. Op ‘Camouflage Last Supper’ legde Warhol een laag over ‘Het laatste avondmaal’, ook al van Da Vinci. Beide schilderijen tonen een spiritueel en populair thema, maar verbergen het meteen ook onder een radicale vervorming. Een gepaste culminatie van ‘all things Warhol’.

‘Andy Warhol – From A to B and Back Again’ loopt tot eind maart in het Whitney Museum of American Art in Manhattan. Wie dat niet haalt, krijgt een herkansing in San Francisco of Chicago.

Schermvullende weergave ©© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS) New York