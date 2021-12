‘Mensen zijn geen imbecielen, ze kunnen voor zichzelf denken’

Laura Wandel maakte met ‘Un monde’ de mooiste Belgische film van het jaar. ‘Door niet alles te duiden, leg ik veel verantwoordelijkheid bij de kijker. Dat wordt geapprecieerd, denk ik.’ Volgt straks een Oscar, en in februari om te beginnen een nominatie?

Een van haar producenten, een man met een paar decennia ervaring, noemde Laura Wandel de dag voor onze afspraak in een smaakvol ingericht café in haar woonplaats Elsene ‘een van de meest radicale personen met wie ik al heb mogen werken’. Een groot compliment, voor alle duidelijkheid: ‘Film is voor haar een missie’, klonk het aan de telefoon. ‘Ze heeft haar leven toevertrouwd aan de zevende kunst. Daardoor is ze is veeleisend, een perfectioniste die maniakaal bezig is met details. Ze verwacht dat iedereen met haar film bezig is zoals zij.’

Toen we haar speelplaatsthriller ‘Un monde’ als voorbereiding op dit interview een tweede keer in de cinema gingen bekijken, zat een van haar docenten van de filmschool in de zaal. ‘Laura ziet dingen die anderen niet zien’, zei hij. Als we haar met die uitspraak confronteren, schiet ze bijna vol. ‘Amai, zo lief.’

De Brusselse werkte zeven jaar aan haar debuutfilm. Toen hij in maart 2020 klaar was, brak de pandemie uit. ‘Un monde’ ging meer dan een jaar de koelkast in, om er pas in juli van dit jaar weer uit te komen op het Filmfestival van Cannes. De ontvangst tijdens de première was een van de allermooiste momenten uit haar leven. De film werd bedolven onder het applaus - zeven minuten lang, chronometreerde iemand van haar crew.

‘Ik was verschrikkelijk nerveus en doodsbang om in huilen uit te barsten. De schminkster had me voor de zekerheid een extra laag make-up gegeven. (lacht) Het bizarre was dat het applaus eerst achter- wege bleef. Terwijl de aftiteling over het scherm rolde, gebeurde helemaal niets. Maar opeens barstte het los. Dat was hyper- emotioneel. Ik voelde niets dan liefde opstijgen uit de zaal. Het was alsof ik buiten mezelf trad.’

Ik ga mijn film in Los Angeles met hand en tand verdedigen voor een nominatie. Maar ik word niet aangetrokken door Hollywood. Laura Wandel Cineaste

Haar film won in Cannes de prijs van de internationale filmcritici. Toen ze het telefoontje met dat nieuws kreeg, was Wandel al terug in België. Ons land werd op dat moment door noodweer geteisterd. De cineaste stond weinig glamoureus in Luik te wachten op de bus, die vijf uur vertraging had. ‘Met al die verschrikkelijke berichten over de overstromingen was ik helemaal vergeten mijn telefoon in de gaten te houden. Ik viel uit de lucht toen ze me belden vanuit Cannes. Het was achteraf beschouwd een goede les. Ik ben normaal geen kei in loslaten. Maar de externe omstandigheden hadden me daar nu toe gedwongen. Als je niet te veel stilstaat bij alles, kunnen er mooie dingen gebeuren. (lachje) Ik neem het als voornemen mee naar volgend jaar.’

Vierde golf

Loslaten. Het woord zal nog een paar keer vallen. ‘Het leven is een grote oefening in loslaten’, zegt ze als we de bioscoopresultaten van ‘Un monde’ ter sprake brengen. Hij kwam in de bioscopen de dag dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op televisie de vierde golf aankondigde. In Nederland was de film een gelijkaardig lot beschoren. Hij speelde er twee dagen toen de Nederlandse regering besliste de horeca- en de cultuursector om vijf uur ’s avonds op slot te doen.

Er gingen slechts 20.000 mensen naar de cinema voor ‘Un monde’ - al speelt de film nog in de bioscopen die dezer dagen openblijven. In normale omstandigheden waren dat er volgens haar producenten minstens 40.000 geweest. Het lag niet aan haar, maar dat idee loslaten was niet gemakkelijk.

‘20.000 is een ontgoocheling. Ik kan er moeilijk tevreden over zijn’, zegt ze. ‘Soms maakt het me ook een beetje kwaad. Het mag dan wel mijn schuld niet zijn. En ik zeg niet dat het de schuld is van jullie, journalisten. Maar ik vind wel dat de media soms een angstklimaat hebben gecreëerd rond de pandemie. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. En natuurlijk denk ik aan de situatie van mensen die in de zorg werken. Maar we moeten ook met het virus leven en de mensen vertellen dat bioscopen een veilige plek zijn. Op dat vlak ben ik trouwens niet alleen ontgoocheld in de media, maar ook in de politiek. Waarom mochten cinema’s en theaterzalen niet openblijven en winkelcentra of kerstmarkten wel? Het zegt alles over de prioriteit die cultuur krijgt in ons land.’

Poppenspel

Terug naar de gewelddadige speelplaats van ‘Un monde’. De film rondkrijgen was een permanente oefening in loslaten, de juiste balans vinden tussen woord en beeld, tussen klank en stilte. Over elk geluid, elke schreeuw van een kind op de speelplaats, is nagedacht. Voor wat niet juist voelde, was ze onverbiddelijk bij de montage. De grote kracht van de film schuilt in de manier van filmen - op ooghoogte van de kinderen, zodat je als kijker gedwongen wordt hun blik te delen - en de fenomenale acteerprestaties van de twee kinderen, vooral het meisje. Dat kreeg ze voor elkaar door de kinderen niet het scenario voor te kauwen, maar het hen te laten beleven via een poppenspel en hen de scènes te laten natekenen. De teke- ningen werden hun scenario. ‘Kinderen zijn rijper dan we denken. En veel gedul- diger. Sommige scènes moesten ze 30 tot 40 keer opnieuw doen, nooit stribbelden ze tegen.’

Je moet mensen nooit onderschatten, zegt ze. Dat doet ze ook niet met de kijkers van haar film. Door de camera op ooghoogte te plaatsen vraagt ze in ‘Un monde’ een inspanning van de kijker. Je wordt gedwongen na te denken over wat je niet ziet. ‘Mensen kunnen heus wel voor zichzelf denken, het zijn geen imbecielen.’

Haar eerste maanden van 2022 staan in het teken van de Oscars. ‘Un monde’ overleefde de eerste stemronde van de competitie voor de beste buitenlandse film en staat op de shortlist van 15. In januari reist Wandel naar Los Angeles om haar film te promoten. Op 8 februari weten we of ‘Un monde’ eind maart deel uitmaakt van de finale selectie van vijf films.

Speelplein

Waarom verdient haar film een nominatie?‘Zonder pretentieus te willen klinken: ik denk dat weinig films de kijker op zo’n originele manier terugflitsen naar een periode in ons leven die we vergeten zijn maar die ontzettend bepalend was. Het was mijn uitgangspunt om in deze film een minimaatschappij te tonen. De hele wereld samengebald in een schoolplein. Als je mondiale conflicten terugbrengt tot de essentie, kom je op een soort speelplein uit. Door niet alles uit te leggen geef ik veel vertrouwen aan en leg ik veel verantwoordelijkheid bij de toeschouwer. Ik denk dat de kijker dat voelt en de film daarom zo apprecieert.’

Als cineaste spiegelt ze zich aan de broers Dardenne en Michael Haneke. De Oscars zijn ook voor haar geen obsessie. ‘Ik ga mijn film in Hollywood met hand en tand verdedigen voor die nominatie. Maar a priori word ik niet door Hollywood aangetrokken. Als we genomineerd worden, zal over mijn film gesproken worden en komt hij ginder zo goed als zeker in de zalen. Dat zou al ongelooflijk zijn. Aan alles wat daarbovenop kan komen, durf ik nu nog niet te denken. (lacht)’

Laura Wandel Laura Wandel (37) debuteerde dit jaar met haar intense langspeelfilm ‘Un monde’, over pest- gedrag op de speelplaats van een lagere school. De film won een prijs in Cannes en dingt mee naar een Oscar- nominatie voor de beste buitenlandse film. Wandel groeide op in de Brusselse gemeente Elsene en studeerde film in Louvain-la-Neuve. Haar vader, Richard Wandel, is regisseur bij de Franstalige omroep RTBf.