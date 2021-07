Meskerem Mees, de slokop van de festivalzomer

Tijdens de eerste coronazomer leidde het succes van ‘Joe’, de eerste single van Meskerem Mees, een prille twintiger, tot onverwacht veel boekingen. Haar pure, akoestische folkpop was niet alleen gesneden koek voor radiosamenstellers, ook zomerbars en andere kleinschalige corona-initiatieven deden er hun voordeel mee. Een jaar later blijkt het slechts een voorproefje te zijn geweest voor de zomer van 2021. Daarin is de Oost-Vlaamse zangeres met Ethiopische roots alomtegenwoordig. Ze heeft al meer dan tien concerten achter de rug als we haar bellen. Tot begin september volgen er nog minstens twintig - ook in het buitenland, waaronder de Talent Stage van het prestigieuze Montreux Jazz Festival.