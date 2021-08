Met duizenden feestvieren zonder mondmasker mag weer

Het Alcatraz-festival in Kortrijk. Het driedaagse metalevent stevent af op 12.000 bezoekers per dag.

Dit weekend vinden de eerste muziekfestivals plaats met meer dan 5.000 bezoekers en zonder afstandsregels. Wie geen Covid Safe Ticket heeft, kan zich laten testen aan de ingang.

Meer dan twintig Belgische muziekfestivals zullen de komende weken meer dan 5.000 bezoekers per dag ontvangen. Vanaf dit weekend is dat mogelijk zonder coronabeperkingen, zoals een mondmasker of social distancing, op voorwaarde dat bezoekers aan de ingang een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Dat is een QR-code die aangeeft dat iemand volledig gevaccineerd is of negatief testte op het virus. Festivalgangers kunnen kiezen tussen een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of een sneltest van maximaal 24 uur die is afgenomen door medisch geschoold personeel. Zelftests zijn niet geldig.

De organisatoren mogen niet-gevaccineerden, of bezoekers die geen negatieve test kunnen voorleggen, testen aan de ingang. Ze kunnen kiezen voor een PCR-test of de minder accurate sneltest. Leuven Air en Jazz Middelheim, dat gisteren begon, bouwden geen testdorp. Te duur, zeggen de organisatoren. Bertrand Flament van Jazz Middelheim: ‘We hadden de kosten moeten doorrekenen aan ons publiek.’ Het jazzfestival trekt een ouder publiek aan, wat de kans vergroot dat de meeste bezoekers die de komende dagen in Park Den Brandt rondlopen al gevaccineerd zijn.

Het grootste muziekfestival dat de nieuwe versoepelingsperiode mag inluiden, is het driedaagse Alcatraz in Kortrijk. Met 12.000 bezoekers per dag stevent het metalevent af op de meest succesvolle editie ooit. Volgens de organisatie komt dat omdat Alcatraz het eerste festival in zijn genre in twee jaar in ons land is. De organisatie schat dat 85 procent van de bezoekers een dubbel vaccinatiebewijs zal voorleggen.

Wie nog getest moet worden en al zijn gratis PCR-tests heeft opgebruikt, kan ter plaatse voor 56 euro een PCR-test laten afnemen. De organisatie verkoos die testmethode boven sneltests. Bij een sneltest moet een relatief grote hoeveelheid virus aanwezig zijn voordat de test optimaal werkt. Sneltests zijn dus minder betrouwbaar. Het voordeel van de sneltest is dat de resultaten maar enkele minuten op zich laten wachten. Bij een PCR-test is de wachttijd veel langer, tot 24 uur.

Paradise City had vrijdagavond rond 18 uur 1.000 sneltests afgenomen. Eén positief geval - een lid van de crew - moest weer naar huis.

Die korte wachttijd is samen met de kostprijs de reden waarom Paradise City voor sneltests koos. Een test kost er 15 euro. In de testzone voor het kasteel van Ribaucourt in Perk kunnen elke dag 2.500 sneltests worden afgenomen. Een investering die de organisatie in tegenstelling tot Alcatraz wel doorrekent aan haar publiek. Een ticket voor Paradise City is 5 euro duurder dan vorig jaar.

Het dancefestival, dat dit weekend 10.000 bezoekers per dag verwacht, telt veel jongeren onder zijn publiek. ‘Velen zijn misschien nog niet gevaccineerd en we wilden ze de kans bieden zich te laten testen zonder ze op kosten te jagen’, zegt organisator Gilles De Decker. Hij is zich bewust van de risico’s van sneltests. ‘Ze zijn iets minder accuraat, maar het voordeel tegenover een PCR-test is dat we de mensen testen op het moment dat ze het terrein betreden.'

