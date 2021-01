Michael Roskam maakt true-crimereeks voor Apple TV+

De Belgische regisseur Michael Roskam vliegt zondag naar New Orleans voor een Amerikaanse miniserie over een gedetineerde die een seriemoordenaar twee moorden moet doen opbiechten.

Roskam (48) maakt de zesdelige miniserie ‘In With The Devil’ voor Apple TV+, het kijkplatform waarmee de technologiegigant concurrenten als Netflix en Disney naar de kroon wil steken op de streamingmarkt.

De true-crimeserie is een adaptatie van het gelijknamige boek van James Keene uit 2010. In het boek vertelt de zoon van een politieagent hoe hij voor het dealen van drugs werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. In de gevangenis bood hij in ruil voor zijn vrijheid aan te proberen een medegevangene, een vermoedelijke seriemoordenaar, twee moorden te doen bekennen. De serie stelt scherp op de intieme relatie tussen de twee gevangenen, en onderzoekt hoe ver mensen gaan om verlossing te zoeken.