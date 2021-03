Milo Rau lanceert film met zwarte Jezus

Het NTGent brengt op 1 april 'The New Gospel' uit, een modern evangelie van regisseur Milo Rau met een zwarte Jezus in de hoofdrol.

Artistiek directeur Milo Rau van NTGent zit nooit om een stunt verlegen. Voor zijn theaterstuk ‘Lam Gods’ wilde hij teruggestuurde Syriëstrijders casten. In ‘Familie’ stapt op het toneel een volledig gezin uit het leven. In zijn nieuwe film ‘The New Gospel’, over het Nieuwe Testament, voert de Zwitser een zwarte Jezus op. Dat zou voor de eerste keer in de Europese filmgeschiedenis zijn.

De film werd opgenomen in het Zuid-Italiaanse stadje Matera. Zowel Pier Paolo Pasolini en als Mel Gibson verfilmde in Matera ook het leven van Jezus. Met zijn witte grotwoningen en smalle straatjes doet het Unesco-beschermde stadje erg aan Jeruzalem denken.

De trailer van 'The New Gospel'.

In Rau’s verfilming van het Nieuwe Testament is Jezus een activist die opkomt voor de rechten van de illegale arbeiders die worden uitgebuit in een door de maffia geleid landbouwsysteem. Veel van de arbeiders zijn vluchtelingen uit Afrika die nergens heen kunnen.

Katholieke kerk

'The New Gospel' is zowel een liveopname van de film als een blik achter de schermen. We zien Jezus groeien in zijn rol, terwijl hij tussendoor zijn volgelingen voorbereidt op de sociale strijd.

De film gaat volgende week in wereldpremière. ‘Wat mij het meest gelukkig maakt, is dat de film effect heeft’, zegt Milo Rau in een persbericht van het NTGent. ‘Als gevolg van onze opstand zijn rond Matera de eerste huizen opgericht waar de hoofdrolspelers die dakloos waren nu in waardigheid leven. En dat met steun van de katholieke kerk.’