Museumbezoeker molesteert 'Ivan de Verschrikkelijke'

De man hakte met een metalen paal in op het beroemde schilderij van Ilja Jefimovitsj Repin.

Het incident gebeurde in de Tretjakov-galerie in Moskou. Een museumbezoeker greep een van de metalen palen, die als afsperring dienden voor het doek met de naam 'Ivan De Verschrikkelijke En Zijn Zoon Ivan Op 16 November 1581'. Vervolgens hakte hij in op het schilderij. Het veiligheidsglas werd aan diggelen geslagen en het doek werd op drie plaatsen gescheurd, aldus de museumdirectie zaterdag. 'Door een gelukkig toeval werd het belangrijkste -de voorstelling van het gezicht en de handen van de tsaar en de tsarevitsj- niet beschadigd.'