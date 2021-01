Muzikale veiling moet coronaleed verlichten

Bij veilinghuis Bernaerts is een benefietverkoop van muzikale collector's items begonnen. Het hoogst geschatte fysieke stuk is een schilderij van muzikant Rudy Trouvé. Er gaan ook privéconcerten van Belgische artiesten onder de hamer.

De online veiling BidForLIVE2020 kadert in de Week van de Belgische Muziek, die van 8 tot 14 februari plaatsvindt. Dan worden tal van initiatieven ondernomen om muziek van eigen bodem in de kijker te zetten. De Belgische muzieksector heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis, met gesloten concertzalen en een groot reservoir aan artiesten, muziekorganisaties en freelancers, die na bijna een jaar nagelbijten geen licht aan het einde van de tunnel zien.

De veiling bij Bernaerts bevat een aantal leuke collector's items. Fans van dEUS kunnen bieden op een schilderij van bandlid Rudy Trouvé uit 1991 dat als cover diende voor de hoes van 'Hotel Lounge (Be The Death of me'), een van de vroege singles van de Antwerpse rockband. Het doek van 195 bij 120 centimeter komt uit de kunstcollectie van van een ander lid uit de legendarische eerste bezetting van dEUS, Stef Kamil Carlens. 'Stef was meteen enthousiast toen hij van de veiling hoorde. Ook voor Rudy was het geen probleem', zegt Peter Bernaerts van het veilinghuis. De geschatte opbrengst ligt tussen 3.000 en 4.000 euro.