'Naziroofkunst in Koninklijke Bibliotheek teruggeven aan joodse familie'

De regering is bereid een aquarel van Félicien Rops, die tijdens WO II werd geroofd, terug te geven aan de familie Dorville of haar te vergoeden.

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is in het bezit van een aquarel van Félicien Rops uit 1876. 'La buveuse d'absinthe' beeldt een vrouw met een blauwe jurk af die tegen een pilaar leunt. De KBR kocht het stuk in 1968 van een Franse kunsthandelaar. Maar volgens De Standaard is het afkomstig uit de collectie van de joodse advocaat Armand Isaac Dorville, die de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag namen en veilden in Nice.