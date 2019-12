Nederlandse dichter Jules Deelder overleden

Vorige maand werd zijn 75ste verjaardag nog met toeters en bellen gevierd in Rotterdam.

De auteur en voordrachtskunstenaar met het markante minisikje werd ook wel 'De nachtburgemeester van Rotterdam' genoemd. Hij was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: 'Hoort, men werpt een atoombom'. Later vertelde hij dat ze op dat moment thuis nog wel dachten dat het wel over zou gaan met die poëtische aspiraties. Maar die kans was definitief verkeken toen Simon Vinkenoog hem in 1966 uitnodigde voor een poëziemanifestatie in Carré in Amsterdam.

Deelder schreef en declameerde niet alleen poëzie, maar bracht ook proza uit. Vooral zijn biografie over de legendarische Rotterdamse bokser Bep van Klaveren, 'The Dutch Windmill', viel op.

Dankbaar

Uitgever De Bezige Bij reageert bedroefd op het overlijden. Op 12 december was hij nog aanwezig op een bijeenkomst van alle medewerkers en schrijvers van De Bezige Bij. Deelder is ook te zien op een door de uitgeverij op Twitter gedeelde foto. 'We zijn geschokt door dit plotselinge bericht. Vorige week stond hij nog zo sterk op de foto. We zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons schrijver en dichter is geweest.'

De uitgever gaf sinds 1969 werk uit van Deelder. 'Dat is een ongelooflijk lange tijd. We hadden graag nog een jubileum met hem willen vieren. Maar helaas zit dat er niet meer in.'