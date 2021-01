Netflix brengt dit jaar 70 films uit

Leonardo DiCaprio zal op Netflix te zien zijn in 'Don't Look Up' van Adam McKay.

Na de forse klim in abonnees, met dank aan corona, daagt Netflix de filmindustrie verder uit in 2021. Het streamingplatform laat 70 nieuwe films los op zijn abonnees.

Netflix belooft wekelijks één nieuwe film toe te voegen. Het aanbod van 70 titels gaat van familiekomedies tot actiefilms en horror. De grootste klepper, met een budget van 160 miljoen dollar, is de actiefilm ‘Red Notice’ met Ryan Reynolds. De western ‘The Harder They Fall’ met Idris Elba is de eerste samenwerking van het streamingplatform met het productiehuis van rapper Jay-Z.

‘Don’t Look Up’ van Adam McKay ('The Big Short', 'Vice') beschikt met Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet en Meryl Streep over de grootste sterrencast. Regisseur Jane Campion (‘The Piano’) maakt haar Netflix-debuut met ‘The Power of the Dog’, met in de hoofdrol Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst. De komende weken komen de prestigefilms ‘The White Tiger’ (21 januari) en ‘Malcolm & Marie’ (5 februari) eraan in de hoop Oscar-aandacht te trekken.

Opmerkelijk is dat de streaminggigant afgewerkte films van andere studio’s opvist die zijn blijven liggen door de sluiting van de bioscopen. Disney verkocht zijn filmadaptatie van de roman ‘The Woman in The Window', met Amy Adams, aan Netflix. Van MGM werd de komedie ‘Bad Trip’ overgenomen, van Sony de animatiefilm ‘Wish Dragon’.

Strijd om thuiskijker

Netflix schakelt met zijn filmoffensief een versnelling hoger in de strijd om de thuiskijker. Corona heeft de machtsverhoudingen in de filmwereld grondig veranderd. Door de sluiting van de bioscopen zag Netflix zijn abonneebestand vorig jaar stijgen van 170 naar bijna 200 miljoen.

Warner brengt dit jaar 17 nieuwe releases tegelijk in de bioscoop en op zijn platform HBO Max uit. Ook studio Disney zet sterk in op zijn streamingplatform Disney+. Zowat 80 procent van alle film- en tv-projecten de komende jaren is bedoeld voor streaming.