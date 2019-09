Netflix maakt eerste Belgische serie

Het regisseursduo achter de televisieserie 'Over water' maakt de eerste Belgische Netflix Original-serie ooit.

Met 60 miljoen abonnees geraakt de Amerikaanse markt verzadigd voor de streamingreus Netflix. Het Amerikaanse bedrijf trekt daarom resoluut de kaart van Europese content. Netflix wil meer dan 200 Europese film- en tv-producties maken in 2019 en 2020. Dit voorjaar opende het een lobbykantoor in de Europese wijk in Brussel. Dat was samen met de productionele ambities een reactie op een nieuwe Europese richtlijn die Netflix verplicht om minstens 30 procent van zijn producties te verspreiden over heel Europa en om een deel van zijn inkomsten in lokale producties te herinvesteren.

De eerste Belgische Netflix-productie wordt momenteel gedraaid, weliswaar in Bulgarije. De zesdelige serie 'Into The Night' is 'Belgisch' omdat er een Belgisch productiehuis achter zit, het Brusselse bedrijf Entre Chien et Loup ('King of the Belgians', het derde seizoen van 'Versailles'). Een deel van de crew en het productieteam en de internationale acteursploeg komt uit ons land. De regie is eveneens Belgisch. Norman Bates is het regisseursduo Inti Calfat en Dirk Verheye dat de televisiereeks 'Over water' van Tom Lenaerts vormgaf. De productie reist in een later stadium nog naar België voor opnames.

Vliegtuig

'Into the Night' is gebaseerd op de roman 'The Old Axolotl' van Jacek Duka. Het verhaal speelt zich af aan boord van een vlucht vanuit Brussel tijdens een kosmische ramp waarbij de zon op onverklaarbare wijze alles doodt wat op zijn pad komt. Een nachtvlucht vanuit Brussel zet koers naar het westen, de donkere nacht in, om zo aan die dodelijke zon te ontsnappen. Aan boord bevinden zich passagiers van diverse nationaliteiten en met verschillende achtergronden. Ze willen de ramp allemaal overleven.