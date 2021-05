Netflix sluit deal met grote Amerikaanse bioscoopketen

De Zombiefilm 'Army of the Dead': te zien op Netflix én op een groot scherm in de VS.

Netflix brengt de zombiefilm 'Army of the Dead' van Zack Snyder volgende week naar 600 Amerikaanse bioscoopzalen. De film zal één week later op het platform te zien zijn.

Cinemark is de derde grootste bioscoopketen van de Verenigde Staten. Het bedrijf werkte al samen met de streaminggigant rond enkele beperkte bioscoopreleases, zoals voor 'Ma Rainey’s Black Bottom' of 'The Midnight Sky'. Maar dat gebeurde telkens niet op zulke grote schaal.

De zombiefilm van Zack Snyder wordt eerst vertoond in 600 Amerikaanse bioscoopzalen. Een week later volgt de streamingrelease. Voor de pandemie experimenteerde Netflix al met deze formule, maar films als 'Roma' en 'The Irishmen' waren toen slechts op honderd cinemaschermen te zien.

'Army of the Dead' gaat over een zombie-uitbraak in Las Vegas.

Het wordt een deal om in de gaten te houden. Netflix lijkt het belang van het bioscoopscherm voor een cinemabeleving steeds minder te miskennen. De deal kan de streamingkampioen aantrekkelijker maken voor regisseurs die hun film ook absoluut in de cinema's willen zien.

Cinemark, een klant van Barco , wordt beschouwd als de financieel meest stabiele van de grote Amerikaanse bioscoopketens. Zonder in detail te treden geven beide partijen in hun persbericht aan dat dit een blijvende samenwerking moet worden. Eén ding blijft wel onveranderd: Cinemark moet de box-office-resultaten van 'Army of the Dead' geheim houden van Netflix.