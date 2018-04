Netflix trekt zich terug uit Cannes

'Het establishment keert zich tegen ons', zegt de streamingservice.

Netflix heeft besloten om tijdens het prestigieuze filmfestival in Cannes geen films te laten zien. De streamingservice is het niet eens met het besluit van het filmfestival om Netflix uit te sluiten van de competities omdat het zijn films niet in de bioscoop wil tonen.

Grote baas Reed Hastings schrijft op Facebook: 'Het establisment sluit de rangen tegen ons.' In een interview met Variety legt operationeel directeur Ted Sarandos uit waarom Netflix wegblijft uit Cannes. 'We willen dat onze films op gelijke voet staan met die van elke andere filmmaker. Het risico bestaat dat onze films en filmmakers onrespectvol behandeld worden op het festival. De toon is door hen gezet. Ik denk niet dat het goed voor ons zou zijn om daar te zijn. Wij hopen dat ze de regels nog zullen veranderen, dat ze moderner worden. Wij kiezen ervoor de toekomst van de cinema te zijn. Als Cannes wil blijven vastzitten in het verleden van de cinema, that's fine.'

Tijdens de editie van vorig jaar gooiden de films van Netflix hoge ogen in de Franse kustplaats. De organisatie besloot vorige maand echter dat streamingplatforms als Netflix niet meer meedingen naar de prijzen, omdat de films niet te zien zijn in de Franse bioscopen.

Franse wet

Volgens de Franse wet mogen films pas 36 maanden nadat ze in de bioscoop te zien zijn geweest verschijnen op streamingdiensten. Tijdens het filmfestival van vorig jaar gaf Ted Sarandos aan dat 36 maanden te lang duurt. Zolang de wet geldig is in Frankrijk, zal Netflix geen films uitbrengen in de Franse bioscopen, aldus Sarandos.

Volgens festivalbaas Thierry Frémaux krijgen streamingservices nog wel de mogelijkheid hun films te laten zien op het festival, maar dan buiten de competitie om. Op die uitnodiging gaat Netflix dus niet in. Vijf Netflixfilms zouden normaal gezien in Cannes in première gaan, onder meer de intussen al veel besproken film 'Norway', de biopic van Paul Greengrass over de Noorse terrorist Anders Brevik en 'Hold the dark', een thriller met Alexander Skarsgård.