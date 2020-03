Netflix van het Vlaams theater

In navolging van thuiskijkplatformen in de filmsector zoals dalton.be en lumiereseries.com bestrijden ook de Vlaamse podiumkunsten de coronapandemie op het internet. De gratis portaalsite podiumaanhuis.be bundelt meer dan veertig theater-, dans- en jeugdvoorstellingen.

Het initiatief is breed gedragen. Theaterliefhebbers kunnen voorstellingen bekijken van Theater Zuidpool, de Koe, Het nieuwstedelijk, tg STAN, Opera Ballet Vlaanderen en Compagnie Cecilia. De catalogus gaat ook ver terug in de tijd. De eerste voorstellingen van het dansgezelschap Peeping Tom uit 2002 en de jeugdtheaterhit ‘Ola Pola Potloodgat’ van Bronks en Pascal Platel uit hetzelfde jaar staan erop.

Dromen van verhalen

'Zoals zo vaak in moeilijke tijden zien we dat cultuur verbindt’, reageert KVS-directeur Michael De Cock, wiens 24-uur durende marathon van de Odyssee van Homeros uit 2017 uur per uur gestreamd kan worden.'Verhalen vertellen en luisteren naar verhalen creëert verbondenheid en solidariteit. Omdat in verhalen en in theater alles kan, leren ze ons vandaag meer dan ooit wat dromen is. Dromen van verhalen, en dromen om weer gewoon onbezonnen buiten te kunnen gaan.'