Nick Cave laat zich interviewen in De Roma

De Australische muzieklegende Nick Cave komt in mei naar de Roma in Antwerpen. Niet voor een klassiek optreden, maar een ‘open gesprek’ met zijn fans.

Het publiek mag de 61-jarige zanger overstelpen met vragen over zijn muziek en zijn privéleven. Tussen de bedrijven door brengt Cave zijn bekendste nummers aan de piano. Hij laat zijn begeleidingsband The Bad Seeds dus thuis.

Er is geen moderator om de debatten in goede banen te leiden. Zelf omschrijft de 61-jarige zanger de gespreksavonden als ‘een oefening in verbondenheid’. ‘Alles kan en alles mag, het publiek wordt aangemoedigd om uitdagende vragen te stellen’, luidt het.

'Girl in Amber' van Nick Cave & The Bad Seeds.

De Australische rocker tourde de afgelopen maanden met zijn ‘Conversations with Nick Cave’-concept door de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Hij ging geen enkel onderwerp uit de weg. Ook niet de dood van zijn zoon, die in de zomer van 2015 in het zuiden van Engeland van een rots viel.

Cave maakte over dat tragische ongeval in 2016 het album ‘Skeleton Tree’ en de aangrijpende documentaire ‘One More Time With Feeling’. Met de daaropvolgende tournee liet hij het Antwerps Sportpaleis vollopen. Hij was afgelopen zomer ook headliner op Rock Werchter. Zijn carrière omspant ondertussen bijna 40 jaar.