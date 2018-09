Nieuwe app legt selfies naast kunstwerken

Wie via de app een selfie maakt, krijgt zijn of haar evenbeeld te zien in een kunstwerk. Het technologiebedrijf verzamelde tienduizenden kunstwerken bij meer dan 650 partners uit de kunstwereld en maakte ze digitaal. Zo kunnen gebruikers ontdekken of ze bijvoorbeeld lijken op de 'Mona Lisa' van Leonardo da Vinci, het 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer of misschien wel op 'De schreew' van Edvard Munch.