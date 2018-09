Nieuwe zoekactie naar Rechtvaardige Rechters in Gent

In Gent wordt maandagmiddag aan de Kalandeberg met een scanrobot gezocht naar holle ruimtes onder de grond waar heel misschien het paneel van de Rechtvaardige Rechters zou kunnen liggen.

De zoektocht kwam er na een een tip van auteur Marc De Bel die in het kader van een jeugdboek met amateurspeurder Gino Marchal de vindplaats suggereerde.

Het paneel de Rechtvaardige Rechters van 'De aanbidding van het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck, werd in de nacht van 10 op 11 april 1934 gestolen uit de Vijdt-kapel van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Ook de grisaille van Johannes de Doper werd ontvreemd, maar later terugbezorgd. De Rechtvaardige Rechters zijn al meer dan 80 jaar spoorloos, maar het gerechtelijk onderzoek naar de kunstroof loopt nog altijd.

Boek Marc De Bel

Via het boek 'De veertiende brief' lanceerden De Bel en Marchal in juni de theorie dat het paneel onder de Kalandeberg ligt. Het pleintje ligt op wandelafstand van de Sint-Baafskathedraal en in 1932 zouden er rioleringswerken geweest zijn. Hoofdverdachte Arsène Goedertier zou het paneel in een onderaardse koker of gang kunnen verborgen hebben, menen de auteurs.

We nemen elke tip of theorie ernstig. Er komen op geregelde tijdstippen nog tips en theorieën binnen op het parket. An Schoonjans Woordvoerster parket Gent

De stad Gent en de Gentse universiteit werken mee aan de speurtocht. Volgens schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw wordt eerst nagekeken of er abnormale structuren in de ondergrond zijn, waarna het parket moet beslissen of het de moeite loont om graafwerken uit te voeren.

Kalandeberg

Onderzoeker Lieven Verdonck van de vakgroep Archeologie van de UGent stelde maandag al 'interessante reflecties' vast met behulp van de scanrobot, maar de resultaten moeten nog geanalyseerd worden. Met het toestel kunnen onder meer nutsleidingen of harde structuren opgespoord worden, maar niemand verwacht dat het houten paneel van de Rechtvaardige Rechters opduikt.