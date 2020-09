Nog slechts één stoel vrij tussen elke toeschouwer

Zalen moeten nog slechts één stoel vrij laten tussen elke toeschouwer of bubbel. Dat kondigt minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) aan.

Volgens de coronaregels mogen er op evenementen binnen 200 mensen aanwezig zijn, in de buitenlucht zijn dat 400 mensen. De cultuur- en evenementensector noemde het kader dat de overheid oplegt evenwel onwerkbaar. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die ook bevoegd is voor cultuur, zocht daarom samen met virologen uit hoe de regels kunnen worden aangepast.

Volgens de nieuwe regels hoeven zalen nog maar één stoel vrij te laten tussen toeschouwers of toeschouwers die tot dezelfde bubbel behoren. Ze hoeven niet langer een rij tussen elke rij toeschouwers vrij te laten. Het publiek moet een mondmasker dragen.

Anderhalve meter niet werkbaar

In de cultuur- en de evenementensector was de regel eerst dat ten allen tijde anderhalve meter afstand moet kunnen worden gewaarborgd tussen verschillende bubbels. Dat bleek onwerkbaar, omdat er dan slechts een zeer beperkt aantal mensen in zalen kunnen worden toegelaten. Eind augustus werd dat bijgesteld tot één meter, maar dat betekende nog steeds dat er telkens een rij moest worden vrijgelaten.