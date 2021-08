Olympisch goud voor gymnaste Nina Derwael

Gymnaste Nina Derwael (21) heeft zich in Tokio tot olympisch kampioene gekroond aan de brug met ongelijke leggers.

Met 15.200 scoorde Derwael als enige finaliste boven de 15 punten. Haar Amerikaanse rivale Sunisa Lee (14.500) sleepte het brons in de wacht. Het zilver was voor de Russische Anastasia Ilyankova (14.833).

De zenuwen stonden bij alle finalistes strak gespannen. 'Ik had veel stress, maar heb geprobeerd om in mijn routine te blijven. Ik wist dat het vandaag moest gebeuren. Ik ben blij en opgelucht dat dat gelukt is', aldus Derwael.