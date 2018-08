Onderzoek naar racistisch incident op Pukkelpop

Het parket van Limburg opent een onderzoek naar een mogelijk racistisch incident op Pukkelpop afgelopen weekend. Ook het gelijkekansencentrum Unia kreeg een klacht binnen.

De racistische incidenten deden zich voor tijdens het concert van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, die het muziekfestival zaterdagavond afsloot. Twee zwarte vrouwen vertelden na afloop op sociale media dat ze geduwd en geschopt werden, dat er drankjes naar hen gegooid werden en dat er aan hun haren getrokken werd.

Op de accounts zijn ook beelden te zien van een groepje festivalbezoekers dat racistische koorzangen brengt. Ze zingen onder meer de tekst: ‘Handjes kappen, de Congo is van ons’. De Instagram-story van de twee accounts werd massaal gedeeld. Het festival reageert ontzet en onderzoekt juridische stappen. ‘Pukkelpop is een festival waar iedereen welkom is, ongeacht het geslacht, de taal, politieke overtuiging, raciale of etnische oorsprong, religie of levensbeschouwing, handicap, beperking, leeftijd of seksuele gerichtheid’, luidt het.

Afrikamuseum

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia heeft een klacht binnengekregen over racisme op het muziekfestival en ook het parket van Limburg zit inmiddels op de zaak. ‘We hebben aan de politie gevraagd om ambtshalve een pv op te stellen. Uiteraard zal moeten worden gezocht naar identificeerbare verdachten’, luidt het bij het parket.

‘Handjes kappen, de Congo is van ons’, zongen festivalgangers tijdens de show van de zwarte rapper Kendrick Lamar.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) vindt het goed dat zowel het parket als Unia de zaak bekijkt. Op Twitter noemt ze de daders ‘etterende wratten’. ‘Ze hebben duidelijk niet goed opgelet tijdens de geschiedenislessen, want het koloniaal verleden van ons land is niet iets om trots op te zijn. Daar zijn gruweldaden verricht’, zei Demir. De N-VA-politica nodigt de daders uit om straks het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren te bezoeken. ‘Dan kunnen ze zien wat zich in Congo heeft afgespeeld.’