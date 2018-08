‘Ontsnappen is onmogelijk'

Acht mensen met een grote affiniteit met kunst vertellen deze zomer over hun favoriete museum. Vandaag: Berlinde De Bruyckere over Kunsthaus Bregenz

Berlinde De Bruyckere (54) is de dochter van een Gents slagerskoppel. Ze studeerde plastische en monumentale kunsten aan Sint- Lucas. In 1990 won ze de kunstenaarswedstrijd Jeune Peinture Belge. Negen jaar later vertegenwoordigde ze België voor het eerst op de Biënnale van Venetië. In 2013 deed ze dat opnieuw. De Bruyckere maakt grote, kwetsbare in was gegoten sculpturen van lichamen, bomen, takken, geweien. Vaak roepen ze zowel ontroering als ontzetting op. Ze werkt ook veel met dekens en paarden.

Haar favoriete museum is Kunsthaus Bregenz in de Oostenrijkse deelstaat Voralberg. Het gebouw is een ontwerp van de Zwitserse architect Peter Zumthor. De bouw duurde van 1990 tot 1997. Een jaar later won Zumthor er de Mies van der Rohe Award voor Europese architectuur mee. De vier verdiepingen bestaan uit betonnen muren met daarboven glas, wat continu daglicht in de exporuimtes trekt. Er is geen eigen collectie. Het Kunsthaus nodigt hedendaagse kunstenaars uit om de ruimtes in te vullen. Op dit moment loopt er een expo van de Belgische videokunstenaar David Claerbout.

Meer moois in de buurt

Unterlinden. ‘Op weg naar Bregenz stop ik altijd in het Unterlinden Museum in Colmar om naar het Isenheimer altaar van de 15de-eeuwse schilder Matthias Grünewald te gaan kijken. Grünewald is een van mijn grote inspiratiebronnen.

Pfänderbahn. ‘In Bregenz is het heerlijk wandelen langs de vele barokkerken. Voor een mooi uitzicht moet je de kabellift Pfänderbahn nemen. Die brengt je van 400 meter hoogte in de stad naar de top van de Pfanderberg op 1.200 meter. Je hebt een prachtig zicht over het meer en kijkt uit op drie landen: Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland.’

Am Römerholz. ‘Op zo’n 100 kilometer van Bregenz, in Winterthur in Zwitserland, ligt het museumAm Römerholz van de Zwitserse mecenas en verzamelaar Oscar Reinhardt. Zijn collectie bestaat uit zo’n 800 werken, van de 14de totde 20ste eeuw.’