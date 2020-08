Ook in Vlaanderen 1 meter afstand op culturele voorstellingen

Na Wallonië versoepelt ook Vlaanderen de anderhalvemeterregel voor voorstellingen en concerten. Voortaan moet er 1 meter afstand gehouden worden tussen de bubbels.

De versoepeling gaat op 1 september in en geldt voor alle culturele evenementen in Vlaanderen en in cultuurzalen in Brussel die onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap vallen, zoals de Ancienne Belgique of de KVS. Met de beslissing is een absurde situatie weggewerkt. Wallonië had eerder deze week de afstand al teruggebracht op 1 meter. In de praktijk betekende het dat in een concertzaal als de Botanique de mensen dichter op elkaar mochten zitten dan in de AB anderhalve kilometer verderop.

Er is een nieuw gefaseerd basisprotocol opgesteld tussen experten, de sector en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Het bouwt verder op de eerdere protocollen en werd volgens Jambon opnieuw in nauw overleg met professor Erika Vlieghe opgesteld. In het protocol staat verder dat toeschouwers enkel mondmaskers dragen wanneer de verplichte afstand niet gegarandeerd kan worden. Het is aan de lokale of provinciale overheden om op basis van de lokale pandemiesituatie om hier helder over te communiceren.

Proportioneel

De Vlaamse minister van Cultuur vraagt om dit protocol 'proportioneel' toe te passen. 'Er moet te allen tijde een goed evenwicht zijn tussen de belangen van het maatschappelijke leven enerzijds en de volksgezondheid anderzijds', benadrukt Jambon.

De crisiscel Cultuur is verheugd dat Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon een aanbeveling geeft aan burgemeesters om de social distancing in zalen te verlagen. 'Deze beslissing biedt onze Vlaamse zalen eindelijk wat perspectief en is een belangrijke stap richting meer leefbaarheid voor de sector', reageert Tom Kestens van de crisiscel.

Het blijft absurd om uit te gaan van maximum aantallen als standaardregel. De ene zaal is de andere niet. Tom Kestens Crisiscel cultuur