Op stap in Timișoara. Revolutionair mag Timișoara dan niets meer te bewijzen hebben, cultureel is de Roemeense stad aan de Bega een debutante. Maar de titel van culturele hoofdstad van Europa doet de ambitie groeien. ‘In het stadhuis zeggen ze voor het eerst ‘investeren in cultuur’ in plaats van ‘geld uitgeven aan cultuur’.’