Opera Ballet Vlaanderen stopt samenwerking met directeur

De beslissing om de samenwerking met Bart Van der Roost te beëindigen komt er na 'een verschil in visie over de organisatie van de onderneming.'

Eten en drinken

Bart Van der Roost werd in mei 2017 directeur van de instelling. Van opleiding is hij trombonist en was bij zijn aantreden vooral bekend als de medeoprichter en CEO van neoScores, een bedrijf in digitale partituren. Dat leek het ideale profiel voor Opera Vlaanderen Ballet. 'Iemand voor wie muziek en kunst eten en drinken is, maar die zich ook heeft bewezen als manager en de digitale uitdagingen van de toekomst kent', klonk het destijds.