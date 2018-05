Opstand in Bozar over hoge werklast

Het personeel van Bozar heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de directie van het cultuurhuis. 'Wie wil overleven, moet veranderen in een robot.'

De motie van wantrouwen die het Brusselse nieuwsmedium Bruzz kon inkijken trekt de artistieke kwaliteiten van artistiek directeur Paul Dujardin niet in twijfel. Het personeel klaagt wel 'de onmenselijke werkdruk' aan. Er is sprake van lange werkdagen van elf uur en van een onduidelijke toekomstvisie voor het personeel. Belangrijke werknemers zouden in de afgelopen maanden en jaren ontslagen zijn, maar niet vervangen.