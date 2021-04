Oscarwinnend productiehuis Caviar: ‘Amerikanen zullen ons nu zeker weten wonen’

Het team dat verantwoordelijk is voor de buitengewone geluidservaring in 'Sound of Metal'.

Iedereen haalde wel iets binnen op de 93ste Oscars. Het productiehuis Caviar schrijft met twee awards Belgische Oscargeschiedenis.

De grootste verrassing op de 93ste Oscars was dat niet wijlen Chadwick Boseman het beeldje voor beste acteur won voor zijn rol in ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. De 83-jarige Anthony Hopkins kreeg de prijs voor zijn rol als dementerende Londense patriarch in ‘The Father’.

Daarmee haalden beide films evenveel prijzen binnen als ‘Sound of Metal’ van Caviar. De zesde Amerikaanse film van het Belgische productiehuis verkeert in goed gezelschap in het lijstje van andere films waarnaar twee Oscars gingen. Ook ‘Mank’ van David Fincher, de Disneyfilm ‘Soul’ en de Black Panther-prent ‘Judas and the Black Messiah’ deden het even goed. Of even slecht. ‘Mank’ was tien keer genomineerd, ‘Judas and the Black Messiah’ vijf keer.

Geen verrassing

‘Sound of Metal’, bij ons beschikbaar op Amazon Prime, kon zes keer winnen. Producent Bert Hamelinck wist dat het zo goed als onmogelijk was om de Oscar voor beste film of beste acteur te winnen. ‘Hoewel ik vind dat Riz Ahmeds prestatie niet moet onderdoen voor die van Anthony Hopkins of Chadwick Boseman’, reageert Hamelinck vanuit Los Angeles. De prijzen waren voor montage en geluid. Dat laatste was geen verrassing. Geluid speelt een essentiële rol in de film over een muzikant die doof wordt en zijn ziekte zo draaglijk mogelijk probeert te maken. Het bijzondere geluidsontwerp van de film maakt zijn gehoorschade pijnlijk voelbaar. Je beleeft zijn lijdensweg alsof je zelf niets meer hoort.

Bert Hamelinck stond naast Chloë Zhao toen Frances McDormand drie jaar geleden op haar afstapte op het Filmfestival van Toronto om voor het eerst over ‘Nomadland’ te praten.

‘Dit is de mooiste dag uit mijn professionele leven’, zegt Hamelinck, die het kantoor van Caviar in Los Angeles 15 jaar geleden opende. ‘We zijn hier niet vanuit het niets geraakt. De Amerikanen wisten al wie we waren, met deze Oscars zullen ze ons heel zeker weten wonen. Ik hoop dat er nog Belgen volgen en dat we niet opnieuw zo lang als na Nicole Van Goethem (die in 1987 een Oscar won voor beste korte animatiefilm, red.) moeten wachten.’

Dat Caviar de vorige Amerikaanse film ‘The Rider’ van Chloë Zhao maakte, zegt iets over het groeipad van het productiehuis. Hamelinck stond naast de Chinees-Amerikaanse regisseuse toen Frances McDormand drie jaar geleden op haar afstapte op het Filmfestival van Toronto om voor het eerst over ‘Nomadland’ te praten. ‘Chloé stond harder te juichen dan wij toen onze naam viel bij de uitreiking van de montageprijs. (lacht) De dikke teen van haar award komt ons dus ook een beetje toe.’