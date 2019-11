Oude AKO moet op zoek naar nieuwe naamsponsor

Het is de vijfde keer dat de literatuurprijs van sponsor en naam moet veranderen. De prijs werd in 1986 voor het eerst uitgereikt door de Nederlandse winkelketen AKO. Nadien werd het een tijd de Generale Bank Literatuurprijs, nadien opnieuw de AKO, waarna de sponsoring in 2015 overging op online boekenwinkel ECI. In 2018 veranderde de naam naar BookSpot Literatuurprijs.