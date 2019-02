PJ Harvey schrijft muziek voor Ivo van Hove

De Vlaamse regisseur maakte een ­toneeladaptatie van ‘All About Eve’, een filmklassieker met Bette Davis die vijf Oscars won in 1950.

De trailer van de film 'All About Eve' uit 1950.

In een ­ radioreportage op BBC4 looft PJ Harvey onze landgenoot voor de vrijheid die hij haar gaf. ‘Hij laat mensen zichzelf zijn’, aldus de Britse zangeres. Ze heeft het voorts over hoe de pianowerken ‘Liebes­träume’ van Franz Liszt haar soundtrack hebben beïnvloed.

Voor PJ Harvey, die dit jaar 50 wordt, is het niet haar eerste theateropdracht. Ze maakte al soundtracks voor ‘Hedda Gabler’ op Broadway en voor ‘Hamlet’ in Londen. Ivo van Hove werkte al samen met David ­Bowie voor de musical ‘Lazarus’.

De Amerikaanse actrice Gillian Anderson, bekend als agente Dana Scully uit de serie ‘The X-Files’, speelt in ‘All About Eve’ de rol van Bette ­Davis. Behalve Anderson doet ook Lily James mee, die bekend is van ‘Downton Abbey’, ‘Mamma Mia: Here We Go Again’ en ‘Cinderella’.