Panamarenko overleden

De kunstenaar Henri Van Herwegen, die als Panamarenko de droom van het vliegen gestalte gaf in beeldhouwwerken, is op 79-jarige leeftijd overleden.

Panamarenko geldt als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars. Hij maakte intrigerende tuigen die de droom van het vliegen, (onderzee)varen en rijden vertolkten. 'Als ik iets ontwierp, werkte het niet. Anders was het voor mij geen kunst. Al mijn vliegtuigen vlogen niet. Als ze dat wel deden, was ik geen kunstenaar geweest, maar een ingenieur', zei hij enkele jaren geleden nog in een interview met De Morgen.

Schermvullende weergave De Aeromodeller.

Ook de naam Panamarenko verwijst naar het vliegen, het is een samenvoegsel van Pan American Airlines and Company. De naam bestaat evenwel ook als Russische familienaam.

In de periode 1969-1971 bouwde hij de zeppelin The Aeromodeller, en in 1990 de eerste Archaeopterix (een intelligente kip) naar het model van een prehistorische vogel. In 1996 presenteerde hij de duikboot Pahama Novaya.

In 2005, bij de opening van een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in Brussel, kondigde Panamarenko aan zich als actief kunstenaar terug te trekken.

Kunst en techniek

Panamarenko een van de belangrijkste Belgische artiesten van de twintigste eeuw noemen, is hem tegelijk eer en oneer aandoen. Want Henri Van Herwegen was veel meer dan alleen een kunstenaar. Hij was tegelijk ingenieur, uitvinder, visionair en dichter. Maar of het nu om zeppelins, onderzeeƫrs of vliegtuigen ging, Panamarenko was telkens op zoek naar de symbiose tussen kunst en techniek.

Henri Van Herwegen wordt op 5 februari 1940 geboren in Antwerpen. Tussen 1955 en 1960 studeert hij er aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. De jonge Henri is echter ook aan te treffen in de wetenschappelijke bibliotheek van de Scheldestad, waar hij zich op eigen houtje verdiept in de natuurwetenschappen. Zijn eerste werken leunen aan bij de pop-art. Zijn artiestennaam is een samentrekking van drie dingen: ten eerste de luchtvaartmaatschappij PanAm, ten tweede het land Panama en ten derde Panteleimon Ponomarenko, een politicus uit de voormalige Sovjet-Unie, een naam die Van Herwegen hoorde op de radio.

Icarus

Samen met kunstenaar Hugo Heryman geeft hij het magazine Happening News uit, in 1965 en 1966. Vrij vlug begint Panamarenko de droom te delen van de mythologische figuur Icarus: het vliegen op eigen kracht. In 1970 bouwt hij een van zijn belangrijkste werken, de 'Aeromodeller', een luchtschip van 28 meter lang. Het gevaarte heeft de hele wereld rondgereisd en zit nu in de collectie van het Gentse S.M.A.K.

De 'Aeromodeller' is het startschot voor de bouw van een hele reeks vlieg-, vaar en rijtuigen. De kunstenaar laat vaak in het midden of ze echt functioneren, maar test er ook enkele uit. Vooral met de verschillende versies van zijn gemotoriseerde rugzakken tracht hij echt op te stijgen. In 1996 stelt hij in Antwerpen zijn stalen duikboot Nova Zemblaya voor. Het doel van het ontwerp is ermee naar Spitsbergen te varen, maar dat blijkt niet haalbaar.

Verschillende kunstwerken vinden hun weg naar het openbaar domein, zoals Batopillo in Hasselt en Pepto Bismo in de Antwerpse Seefhoek. De Vlaamse overheid kocht verschillende werken aan, die ook tentoongesteld worden. Zo is het 'Vliegend Eiland' te zien in het Vlaams parlement. Op 5 februari 2005 wordt Panamarenko 65 jaar. Op het stadhuis van Antwerpen wordt hij plechtig ontvangen door burgemeester Patrick Janssens, die hem prijst voor zijn onaangepast gedrag, ook wel creativiteit genoemd'. Datzelfde jaar verschijnt het lexicon 'Copyright Panamarenko'.

De Vlaamse overheid weet op een veiling in Londen beslag te leggen op de legendarische Prova Car van Panamarenko, die een stek krijgt in het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA). Eind september 2005 opent in Brussel een grote overzichtstentoonstelling, waar Panamarenko het einde van zijn artistieke loopbaan aankondigt. In 2015 volgt er nog een tweede overzichtsexpo in het M HKA.

Collectief

De vzw 'Panamarenko Collectief' ziet begin maart 2006 het levenslicht. Het collectief wil het oeuvre van de kunstenaar promoten, toegankelijk maken, bestuderen, archiveren en verspreiden. Het jaar daarop schenkt Panamarenko het pand in de Antwerpse Seefhoek waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond en gewerkt, aan het M HKA. Het pand was sinds de dood van Panamarenko's moeder onderkomen geraakt, onder meer omdat de kunstenaar zijn papegaaien alle vrijheid gaf.