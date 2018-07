Paul McCartney op barricades tegen Facebook en YouTube

Het Europees Parlement stemt donderdag over een voorstel dat internetplatformen als YouTube en Facebook verplicht alle video's en muziek die gebruikers uploaden automatisch te scannen.

Ex-Beatle Paul McCartney (76) is voor. Hij wijst erop dat muzikanten vaak niet of nauwelijks betaald worden door de platformen, waardoor het 'muzikale ecosysteem' in gevaar zou komen.