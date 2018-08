Plastic vlot van Roger Raveel vaart opnieuw Leie af

Het vlot dat de kunstenaar 47 jaar geleden voor een protestactie bouwde, wordt zaterdag opnieuw te water gelaten. Toeschouwers kunnen meevaren.

De organisatie achter de Biënnale van de Schilderkunst nam het initiatief voor de remake van de protestactie van Roger Raveel uit 1971. De zesde editie van het kunstenfestival, waarvoor drie Oost-Vlaamse musea waaronder het Raveelmuseum de krachten bundelden, koos ‘landschappen in de Leiestreek’ als thema. De afvaart van de kunstboot van Raveel sluit daar helemaal bij aan.

Vergezeld van plezierbootjes zal het vlot zaterdagmiddag een éénmalige tocht maken van de jachthaven in Deinze tot het sashuis van Astene en terug. Ook het schilderij dat de kunstenaar uit Machelen aan de Leie van het vlot maakte, vaart mee.

Houten zwanen

Roger Raveel (1921-2013) was vooral belangrijk in de jaren 50 en 60, toen hij figuratieve en abstracte kunst in elkaar liet overvloeien. Begin jaren 70 had zijn werk ook even een politiek tintje en ontpopte hij zich als een echte milieuactivist. Bij wijze van protest liet hij in 1971 vier houten zwanen op de sterk vervuilde Brugse reien drijven.

In datzelfde jaar dreigde in zijn dorp aan een oude Leie-arm een stukje rivier te verdwijnen. Projectontwikkelaars wilden die Leie-arm dempen om bouwgrond te winnen. Het zou aardig wat opbrengen. Maar dat was buiten Raveel gerekend. Hij liet op 29 augustus 1971 bij wijze van protest een vlot met blauwe plastic zakken en een rode vlag te water in de Leie en ging met politici praten, tot in Brussel toe. De protestactie kreeg 47 jaar geleden meer dan duizend toeschouwers op de been.

Roger Raveel werd fysiek bedreigd voor zijn milieuactivisme. Er was zelfs een poging om zijn huis in brand te steken.

Raveels engagement werd hem door de plaatselijke overheid en door de eigenaars van de landerijen die aan de Leie-arm paalden, niet in dank afgenomen. De Leie stonk alleen maar, zeiden ze. Wat moest die onnozele kunstenaar er zich mee bemoeien? Raveel werd fysiek bedreigd en er was zelfs een poging om zijn huis in brand te steken. Maar de kunstenaar haalde het. In de Leie-arm wordt vandaag gevist.

Alle info over de afvaart en de Biënnale van de Schilderkunst op rogerraveelmuseum.be.