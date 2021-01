Podium 19 brengt schouwburg naar huiskamer

De Vlaamse culturele sector zet zich schrap voor een virtuele herstart. De nieuwe cultuurzender Podium 19 brengt twaalf uur per dag cultuur de huiskamer binnen, met nieuwe producties en captaties van eerdere voorstellingen. ‘We snakken naar een publiek.’

De cultuursector krijgt zware klappen tijdens de coronacrisis. Als de lockdown tot 1 maart wordt verlengd, zullen onze theaterzalen en muziekhuizen in het eerste coronajaar twee maanden open zijn geweest, en dan nog onder strenge voorwaarden.

Om de culturele organisaties te steunen en cultuurliefhebbers een alternatief te bieden voor hun gesneuvelde uitjes is de tv-zender Podium 19 opgericht. Het initiatief komt van de zeven Vlaamse Kunstinstellingen: Ancienne Belgique, Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deSingel, Opera Ballet Vlaanderen en Kunstencentrum Voo?uit. Zij vullen het zendschema in met eigen producties, maar ook andere cultuurhuizen en gezelschappen leveren captaties van voorstellingen of concerten. Jeroen Vanacker van het Concertgebouw in Brugge: ‘Het is een samenwerking die heel diep gaat in de cultuursector. We nemen als grote huizen de zorg op voor de kleinere instellingen, zodat ook zij de band met hun publiek kunnen herstellen.’

We nemen als grote huizen de zorg op voor de kleinere instellingen zodat ook zij de band met hun publiek kunnen herstellen. Jeroen Vanacker Concertgebouw Brugge

De focus van Podium 19 - de naam is een ironische knipoog naar Covid-19 - ligt op nieuwe content. Het gaat zowel om captaties van voorstellingen als documentaires of talkshows. Ze worden van donderdag tot zondag 's avonds uitgezonden met telkens twee premières per avond. Elke premièreavond heeft een genre of een discipline als thema: pop/rock op donderdag, klassiek op vrijdag, theater en dans op zaterdag en familievoorstellingen en literatuur op zondag. Alle premières zijn om technische redenen op voorhand opgenomen.

Er worden meer dan 150 voorstellingen getoond. De nieuwe zender krijgt een eigen kanaal in het zenderschema van de telecomoperatoren. Niet-lineaire televisiekijkers kunnen de premières op elk moment bekijken op VRT.NU. Zanger Arno opent op donderdag 21 januari symbolisch het initiatief met een captatie van een van zijn AB-concerten van begin vorig jaar, toen dus nog voor een volle zaal. Daarna komen alleen lege zalen in beeld. ‘Het unieke verbond tussen de kunstenaar en het publiek staat onder druk. We moeten het herstellen met het oog op de heropening van onze podia’, zegt Vanacker.

Vijf premières Arno: de zanger uit Brussel speelde in januari vorig jaar drie uitverkochte optredens in de AB. Het laatste werd opgenomen. Uitzending op 21 januari. Feestconcert Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor: met Bach, Rossini, Offenbach en muziek uit The Great American Songbook. Uitzending op 22 januari. Vox Luminis: het vocaal ensemble brengt in deSingel Italiaanse en Duitse muziek van de 16de en 17de eeuw. Uitzending op 22januari. Bachs Wohltemperirte: Bachmarathon vanuit het Concertgebouw, met klavecinist Korneel Bernolet en Elina Albach. Uitzending op 28 januari The Goldberg Variations: Steve Paxton maakte ooit een iconische solo op Bachs ‘Goldbergvariaties’. Choreograaf Michiel Vandevelde nodigde een danser met een mentale beperking, een balletdanseres en een accordeonist uit. Nog geen datum

Wat is het verschil met de vele livestreams die we de voorbije tien maanden te zien kregen op de sociale media van de artiesten of de websites van de cultuurhuizen? ‘Die bereikten vooral de eigen achterban van de artiest of de zaal’, zegt Gunther Broucke van Brussels Philharmonic. ‘Een eigen zender tilt onze artiesten naar een hoger niveau. Vergeet niet dat niet iedereen over een goede internetverbinding of een computer beschikt. Dat was een van de lessen van het thuisonderwijs. Een televisie of kabelabonnement heeft wel bijna iedereen.’

De zender wordt op 30 april uit de ether gehaald, tenzij er een goede reden is om door te gaan, zegt Vanacker. Lees: een derde lockdown. Als die er niet komt, is het dan wel de moeite geweest? Een virtuele cultuurzaal kan qua beleving nooit opboksen tegen the real deal. Broucke: ‘Ik heb die opmerking nog gekregen. Mensen onderschatten de enorme drang in de cultuursector om na bijna een jaar lockdown uit deze rotsituatie te breken. We snakken echt naar een publiek.’

De livestreams op sociale media van de artiesten of de websites van de cultuurhuizen bereiken vooral de eigen achterban. Gunther Broucke Brussels Philharmonic

De cultuurliefhebber mist zijn voorstellingen en concerten. ‘We hopen dat we dat publiek goesting kunnen geven om terug te keren naar onze zalen als het onze voorstellingen op televisie heeft gezien’, zegt Vanacker.

Zelfs als er straks weinig volk kijkt, zal het de moeite waard geweest zijn, klinkt het, want de Kunstinstellingen staken enorm veel op van de VRT en de telecomoperatoren. Hoe maak je boeiende tv met cultuur? Welke concepten werken beter op een scherm dan fysiek? Broucke: 'Er blijven zeker digitale formats bestaan na corona. Dat denkproces is volop aan de gang bij de meeste cultuurhuizen. Een voorbeeld? Met het orkest spelen wij Takemitsu in het Concertgebouw. We denken erover om een randprogramma met kleiner werk van hem op te nemen als virtuele teaser voor het grote programma dat we live spelen. Zulke combinaties gaan we meer zien.’